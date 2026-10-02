NOTICIAS MISIONES : Otro robacables fue detenido en Candelaria - Ya son más de 20 los capturados en los últimos días

Un hombre de 24 años fue detenido luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer cables de una escuela de Candelaria. Con esta intervención, ya son más de 20 las personas capturadas en los últimos días por robos y tentativas de sustracción de cableado en distintos puntos de la provincia, sumado al desmantelamiento de cuatro puntos que funcionarían como centros de reducción de los materiales.



El hecho ocurrió cuando una docente advirtió que el implicado intentaba apoderarse del cableado de la institución educativa. Ante el rápido aviso, los agentes acudieron al lugar, obtuvieron las características del sospechoso y desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores de la localidad.



Luego de una amplia recorrida, los efectivos localizaron y detuvieron al implicado, un hombre de 24 años, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, se constataron daños en las instalaciones de la escuela y se dio intervención a la dependencia jurisdiccional.



Posteriormente, la docente se presentó en la Comisaría Jurisdiccional para formalizar la correspondiente denuncia, mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados.



La nueva captura se suma a una serie de procedimientos realizados en los últimos días a partir de alertas ciudadanas, recorridas preventivas e investigaciones orientadas a identificar y detener a quienes intentan sustraer este tipo de materiales, evitando que estos hechos afecten el funcionamiento de servicios e instituciones.

















El hecho ocurrió cuando una docente advirtió que el implicado intentaba apoderarse del cableado de la institución educativa. Ante el rápido aviso, los agentes acudieron al lugar, obtuvieron las características del sospechoso y desplegaron un operativo de búsqueda por distintos sectores de la localidad.Luego de una amplia recorrida, los efectivos localizaron y detuvieron al implicado, un hombre de 24 años, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, se constataron daños en las instalaciones de la escuela y se dio intervención a la dependencia jurisdiccional.Posteriormente, la docente se presentó en la Comisaría Jurisdiccional para formalizar la correspondiente denuncia, mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados.La nueva captura se suma a una serie de procedimientos realizados en los últimos días a partir de alertas ciudadanas, recorridas preventivas e investigaciones orientadas a identificar y detener a quienes intentan sustraer este tipo de materiales, evitando que estos hechos afecten el funcionamiento de servicios e instituciones.

