Siniestro NOTICIAS MISIONES : Motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta octubre 23, 2026 Noticias Misiones Un joven de 21 años resultó lesionado este viernes 23 de octubre tras protagonizar un siniestro vial con una camioneta en la intersección de las avenidas Uruguay y Maipú, en Posadas.FOTO GENTILEZA CREDITO A QUIEN CORRESPONDAEl joven conducía una moto de 110 cc y colisionó con una Chevrolet S10.,El siniestro vial ocurrió este viernes al mediodía en la intersección de las avenidas Uruguay y Maipú. a la/s octubre 23, 2026 Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en Facebook Labels: Siniestro