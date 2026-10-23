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viernes, 23 de octubre de 2026

octubre 23, 2026
Un joven de 21 años resultó lesionado este viernes 23 de octubre tras protagonizar un siniestro vial con una camioneta en la intersección de las avenidas Uruguay y Maipú, en Posadas.


FOTO GENTILEZA CREDITO A QUIEN CORRESPONDA

El joven conducía una moto de 110 cc y colisionó con una Chevrolet S10.,El siniestro vial ocurrió este viernes al mediodía en la intersección de las avenidas Uruguay y Maipú. 
a la/s octubre 23, 2026
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