NOTICIAS MISIONES: Investigan el hallazgo de restos humanos calcinados dentro de un vehículo en Posadas

La Policía investiga el hallazgo de restos humanos calcinados dentro de un vehículo completamente incendiado, localizado esta tarde en la zona de Potrero Barrero, en Posadas. Las primeras pericias apuntan a identificar a la persona, determinar las características y titularidad del rodado y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el hecho.





El procedimiento se inició alrededor de las 15:30, cuando el propietario de un predio advirtió durante una recorrida la presencia del vehículo incendiado y dio aviso a la Policía. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 19.ª acudieron al lugar, preservaron el sector y solicitaron la intervención de los equipos especializados.



Durante la inspección fueron hallados en el interior del rodado restos humanos calcinados que, conforme a las primeras evaluaciones, corresponderían a una sola persona.



En el lugar trabajan especialistas de la Policía Científica y Bomberos de la Policía, quienes llevan adelante el relevamiento integral de la escena, la fijación y levantamiento de indicios y las pericias necesarias para comenzar a reconstruir lo ocurrido. Los restos hallados fueron preservados y levantados para los posteriores estudios médico-forenses y genéticos destinados a establecer fehacientemente la identidad de la persona.



En paralelo, los peritos trabajan sobre las numeraciones y demás elementos identificatorios que puedan recuperarse del vehículo para establecer marca, modelo, dominio y determinar su titularidad.



Asimismo, se dispuso el traslado del rodado para una segunda pericia técnica, donde se profundizarán los estudios sobre su estructura y los efectos del fuego, además de la búsqueda de otros indicios que puedan resultar relevantes para la investigación.



Las tareas se desarrollan con la presencia del juez de Instrucción en turno y del jefe de la Policía de Misiones, junto a investigadores, peritos y demás profesionales que intervienen en las distintas diligencias dispuestas en el lugar.



La investigación continúa y los resultados de las pericias científicas, forenses y genéticas serán determinantes para establecer la identidad de la persona, precisar a quién pertenece el vehículo y reconstruir las circunstancias en las que terminó incendiado en ese sector de Posadas.