Comprar los productos básicos del supermercado representa un esfuerzo cada vez mayor para las familias. En octubre, llenar el carrito de una familia tipo (de 4 miembros) en Misiones absorbió el 37,7% de dos salarios promedio del sector privado registrado, según un relevamiento de la consultora privada Analytica.
El dato ubica a la provincia entre las jurisdicciones donde la compra mensual tuvo mayor impacto sobre los ingresos. Además, fue la que registró el mayor aumento de precios del país, con una suba del 32,4% frente a octubre pasado.
El informe privado llamado “Changuito Federal” contempla una familia compuesta por dos adultos y dos menores de edad. Compara el costo de una misma canasta de supermercado en todas las provincias, utilizando idénticos productos, marcas y cantidades.
El relevamiento también expuso una marcada diferencia entre las jurisdicciones: mientras en algunas provincias la compra representa menos del 20% de dos salarios promedio, en otras, principalmente del norte argentino, se acerca al 40%.
En ese escenario, Misiones registró uno de los mayores niveles de incidencia sobre los ingresos, con el 37,7%. Sólo quedó por debajo de Santiago del Estero, donde la proporción alcanzó el 39,4%, y Tucumán, con el 39,1%.
Misiones lideró los aumentos de precios en el último año
Otro de los datos que sobresale del informe es la evolución interanual del costo de la canasta. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, Misiones acumuló un incremento del 32,4%, el más alto de todo el país. Detrás se ubicaron Formosa, con una suba del 32,1%, y Chaco, con el 31,5%.
En el extremo opuesto, San Luis presentó el menor incremento interanual, con el 23%. Le siguieron Mendoza, con el 24,7%, y Córdoba, con el 25,4%.
La evolución mensual de octubre mostró otro comportamiento. Jujuy encabezó las subas, con un 3,7%, seguida por Entre Ríos (3,5%) y Catamarca (3,3%). En cambio, hubo descensos en Santa Cruz (-0,9%), Córdoba (-0,4%) y Chubut (-0,3%).
A nivel nacional, el informe de Analytica determinó que llenar el changuito de supermercado para una familia tipo ya cuesta más de un millón de pesos en nueve provincias.
Santa Cruz fue la provincia con la canasta más cara, por $1.079.160. Detrás se ubicaron Chubut, con $1.075.832; Tierra del Fuego, con $1.051.989; Río Negro, con $1.039.667; y Neuquén, con $1.032.662.
La lista de provincias que superaron el millón de pesos se completó con La Pampa ($1.014.685), Jujuy ($1.013.656), Salta ($1.008.632) y Santiago del Estero ($1.006.218).
En el otro extremo, San Luis registró la canasta más económica, con $948.707, seguida por Mendoza, con $949.745, y San Juan, con $960.404. La diferencia entre la compra más cara y la más barata del país alcanzó los $130.453.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires el costo quedó por debajo del millón de pesos. En el Conurbano bonaerense, la compra mensual relevada alcanzó los $978.182, mientras que en el resto del territorio provincial llegó a $982.864. En Misiones, la canasta llegó a $985.335, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el mismo conjunto de productos costó $984.729.
La cebolla y la papa, entre los productos que más aumentaron
El relevamiento también identificó cuáles fueron los productos que más presionaron sobre el costo de la canasta durante octubre.
La cebolla se destacó por registrar aumentos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias, convirtiéndose en uno de los alimentos con mayores incrementos del mes.
También se encareció la papa, con subas especialmente pronunciadas en Corrientes, donde aumentó un 38,6%; Santiago del Estero, con un 34,4%; y Santa Fe, con un 32,2%.