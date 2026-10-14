NOTICIAS MISIONES : Identificaron en Paraguay al conductor que atropelló y mató al hombre que pedía limosna en Posadas

La investigación por la muerte de Facundo Plácido Martínez, el hombre que fue embestido en Posadas el pasado miércoles alrededor de las 20, registró avances fundamentales en las últimas horas.











La familia de la víctima se constituyó formalmente como querellante en la causa que tramita ante el Juzgado de Instrucción 3, Secretaría Nº 2, mientras la Justicia avanza con los trámites para lograr la detención del conductor involucrado.



El abogado representante de la familia, Federico Esquivel, confirmó que las tareas de búsqueda permitieron ubicar al sospechoso fuera del país: “Con los avances de búsqueda que se realizaron, ya se tiene identificado a la persona y el vehículo en Paraguay. El mismo día cruzó hacia la vecina localidad”.



El letrado explicó que los investigadores trabajan en los pasos legales correspondientes para traer al acusado ante los tribunales misioneros: “Ya se están realizando las tareas para poder extraditarlo acá a la provincia de Misiones”.



Según remarcó, las medidas contemplan el arresto del implicado y la incautación del rodado utilizado en el hecho.



A pesar del avance en la causa, Esquivel cuestionó los controles limítrofes por la facilidad con la que el sospechoso traspuso la frontera tras el impacto: “Lo que llama poderosamente la atención es cómo cruzó el puente con una semejante colisión en la parte frontal del vehículo. Si yo vengo con mi vehículo, constantemente están mirando las cámaras y el personal de Aduanas. ¿Cómo no vieron?”.



La calificación legal

Respecto del encuadre jurídico del expediente, el abogado detalló la situación del caso: “La causa está como Homicidio en accidente de tránsito. Hay una persona fallecida y fue en un hecho en ocasión de un accidente de tránsito. Después veremos si es homicidio culposo o es homicidio con dolo eventual”.



Esquivel también reflexionó sobre la constante repetición de conductores que abandonan a las víctimas tras los siniestros viales. “En todos los casos de accidente se dan a la fuga. No sé si es el miedo inminente que le ocasiona a la persona o si tiene algo que esconder, si le agarró un ataque de pánico o si lleva algo oculto en el vehículo. Uno no entiende por qué se profugan”.



Por último, el representante de la querella remarcó la importancia de permanecer en el lugar tras un siniestro para asistir a los involucrados: “Quedate en el lugar, llamá al 911 y ponete a derecho. Vas estar detenido una hora, un día, no sé, pero podés salvar una vida”.



Cómo ocurrió el siniestro vial

Plácido Facundo Martínez murió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20, tras ser atropellado por un automóvil en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, en Posadas. La víctima se desplazaba en silla de ruedas y el conductor abandonó el lugar después del impacto. Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron, encontraron al hombre sobre la calzada, sin signos vitales. La familia de la víctima se constituyó formalmente como querellante en la causa que tramita ante el Juzgado de Instrucción 3, Secretaría Nº 2, mientras la Justicia avanza con los trámites para lograr la detención del conductor involucrado.El abogado representante de la familia, Federico Esquivel, confirmó que las tareas de búsqueda permitieron ubicar al sospechoso fuera del país: “Con los avances de búsqueda que se realizaron, ya se tiene identificado a la persona y el vehículo en Paraguay. El mismo día cruzó hacia la vecina localidad”.El letrado explicó que los investigadores trabajan en los pasos legales correspondientes para traer al acusado ante los tribunales misioneros: “Ya se están realizando las tareas para poder extraditarlo acá a la provincia de Misiones”.Según remarcó, las medidas contemplan el arresto del implicado y la incautación del rodado utilizado en el hecho.A pesar del avance en la causa, Esquivel cuestionó los controles limítrofes por la facilidad con la que el sospechoso traspuso la frontera tras el impacto: “Lo que llama poderosamente la atención es cómo cruzó el puente con una semejante colisión en la parte frontal del vehículo. Si yo vengo con mi vehículo, constantemente están mirando las cámaras y el personal de Aduanas. ¿Cómo no vieron?”.La calificación legalRespecto del encuadre jurídico del expediente, el abogado detalló la situación del caso: “La causa está como Homicidio en accidente de tránsito. Hay una persona fallecida y fue en un hecho en ocasión de un accidente de tránsito. Después veremos si es homicidio culposo o es homicidio con dolo eventual”.Esquivel también reflexionó sobre la constante repetición de conductores que abandonan a las víctimas tras los siniestros viales. “En todos los casos de accidente se dan a la fuga. No sé si es el miedo inminente que le ocasiona a la persona o si tiene algo que esconder, si le agarró un ataque de pánico o si lleva algo oculto en el vehículo. Uno no entiende por qué se profugan”.Por último, el representante de la querella remarcó la importancia de permanecer en el lugar tras un siniestro para asistir a los involucrados: “Quedate en el lugar, llamá al 911 y ponete a derecho. Vas estar detenido una hora, un día, no sé, pero podés salvar una vida”.Cómo ocurrió el siniestro vialPlácido Facundo Martínez murió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 20, tras ser atropellado por un automóvil en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, en Posadas. La víctima se desplazaba en silla de ruedas y el conductor abandonó el lugar después del impacto. Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta llegaron, encontraron al hombre sobre la calzada, sin signos vitales.



















