NOTICIAS MISIONES: Un muerto, cinco heridos y un conductor demorado tras un choque frontal en San Martín
👏Un hombre de 40 años fue demorado por disposición judicial tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 103, en San Martín, donde falleció Ariel Edgardo Nieto, de 48 años, domiciliado en el barrio Itaembé Guazú de Posadas. El choque entre una Volkswagen Amarok y un Chevrolet Corsa dejó además cinco personas lesionadas, entre ellas dos niños. La esposa de la víctima sufrió una fractura en el brazo izquierdo.
El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, alrededor de las 20:30 horas, en el tramo comprendido entre la Escuela Provincial 241 y el camping AECO. Por causas que se investigan, el Chevrolet Corsa conducido por Nieto, quien viajaba junto a su esposa Marcela Raquel W., de 52 años, y su hija de 18, colisionó con una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario.
La camioneta era conducida por Jorge Humberto C., de 40 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 33 años y dos niños de 13 y 4 años. A raíz del impacto, Nieto falleció, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Samic de Oberá para su evaluación médica.
El examen médico determinó que la esposa de la víctima sufrió una fractura en el brazo izquierdo, mientras que su hija presentó golpes sin lesiones constatadas. La acompañante de la camioneta sufrió golpes en el mentón y los dos niños también presentaron golpes, aunque sin lesiones constatadas. El conductor de la Amarok resultó ileso.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Martín y personal de la Policía Científica de la Unidad Regional II, que realizó las pericias correspondientes. El médico policial estableció que el fallecimiento se produjo por politraumatismos.
Finalmente, por disposición del magistrado interviniente, el conductor de la camioneta fue demorado para los trámites legales correspondientes. Asimismo, se le practicó una extracción de sangre para el examen de alcoholemia, cuyo resultado se encuentra pendiente.
El siniestro ocurrió durante la noche del domingo, alrededor de las 20:30 horas, en el tramo comprendido entre la Escuela Provincial 241 y el camping AECO. Por causas que se investigan, el Chevrolet Corsa conducido por Nieto, quien viajaba junto a su esposa Marcela Raquel W., de 52 años, y su hija de 18, colisionó con una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario.
La camioneta era conducida por Jorge Humberto C., de 40 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 33 años y dos niños de 13 y 4 años. A raíz del impacto, Nieto falleció, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Samic de Oberá para su evaluación médica.
El examen médico determinó que la esposa de la víctima sufrió una fractura en el brazo izquierdo, mientras que su hija presentó golpes sin lesiones constatadas. La acompañante de la camioneta sufrió golpes en el mentón y los dos niños también presentaron golpes, aunque sin lesiones constatadas. El conductor de la Amarok resultó ileso.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de San Martín y personal de la Policía Científica de la Unidad Regional II, que realizó las pericias correspondientes. El médico policial estableció que el fallecimiento se produjo por politraumatismos.
Finalmente, por disposición del magistrado interviniente, el conductor de la camioneta fue demorado para los trámites legales correspondientes. Asimismo, se le practicó una extracción de sangre para el examen de alcoholemia, cuyo resultado se encuentra pendiente.
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