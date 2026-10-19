NOTICIAS MISIONES: Un muerto, cinco heridos y un conductor demorado tras un choque frontal en San Martín

👏Un hombre de 40 años fue demorado por disposición judicial tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 103, en San Martín, donde falleció Ariel Edgardo Nieto, de 48 años, domiciliado en el barrio Itaembé Guazú de Posadas. El choque entre una Volkswagen Amarok y un Chevrolet Corsa dejó además cinco personas lesionadas, entre ellas dos niños. La esposa de la víctima sufrió una fractura en el brazo izquierdo.



