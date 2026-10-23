Intimaron a una chatarrería de Garupá por acumular residuos en la calle, pero no cumplió las exigencias

Ecología constató la presencia de autopartes, cubiertas, electrodomésticos y vehículos en desuso sobre la vía pública. Tras una segunda inspección, el organismo anunció actuaciones administrativas por el incumplimiento de las medidas requeridas.