Intimaron a una chatarrería de Garupá por acumular residuos en la calle, pero no cumplió las exigenciasEcología constató la presencia de autopartes, cubiertas, electrodomésticos y vehículos en desuso sobre la vía pública. Tras una segunda inspección, el organismo anunció actuaciones administrativas por el incumplimiento de las medidas requeridas.
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viernes, 23 de octubre de 2026
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