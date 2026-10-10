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sábado, 10 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Despistó un camión recolector de residuos sobre la ruta nacional 12 en Colonia Victoria

Despistó esta mañana sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1555, en jurisdicción de Colonia Victoria. 
El siniestro se registró cerca de las 9:30 y no se reportaron personas lesionadas.





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