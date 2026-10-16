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viernes, 16 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Choque entre dos motos dejó a un hombre lesionado en Posadas





Ocurrió este viernes a las 7 horas, en la intersección de las avenidas Quaranta y Tomás Guido. Uno de los conductores resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención médica.

Una motocicleta Corven Hunter de 150 cc, conducida por un hombre de 39 años, quien viajaba acompañado por otro de 19, y una Yamaha YBR al mando de un hombre de 32 años.
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