El indicador de J.P. Morgan avanzó 2,3% y cerró en 805 puntos básicos, en una jornada marcada por la caída de acciones y bonos argentinos. La incertidumbre política local y la expectativa por las elecciones legislativas en Estados Unidos condicionaron el comportamiento de los mercados.
Los activos argentinos volvieron a registrar pérdidas este lunes y el riesgo país superó la barrera de los 800 puntos básicos, hasta alcanzar las 805 unidades, su nivel más elevado en más de un año. El indicador elaborado por J.P. Morgan avanzó 2,3%, en medio de una jornada de volatilidad financiera, mayor aversión al riesgo internacional e incertidumbre sobre el escenario político argentino.
Aunque las acciones y los bonos comenzaron la rueda con algunas mejoras, el optimismo inicial se revirtió con el transcurso de las operaciones. La falta de señales locales que impulsaran una recuperación y el contexto internacional desfavorable profundizaron las caídas que los activos nacionales acumularon durante las últimas semanas.
En la Bolsa porteña, el índice MSCI Merval retrocedió 3,2% y cerró en 89.100,46 puntos, mientras que su medición en dólares cayó 4,7%, hasta las 53 unidades. Entre las empresas más afectadas se destacaron YPF, con una baja del 6,9%; Grupo Supervielle, que perdió 5,8%; y Edenor, con una caída del 3,7%.
Las elecciones en Estados Unidos aumentan la incertidumbre financiera
El comportamiento de los mercados internacionales estuvo condicionado por la proximidad de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que representarán una prueba electoral para la administración de Donald Trump.
En los comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y las gobernaciones de 36 estados. La situación económica, la inflación vinculada con el conflicto en Medio Oriente y la política migratoria figuran entre los principales temas de la campaña.
Desde la consultora Max Capital advirtieron sobre las posibles consecuencias de los resultados electorales para los activos nacionales. "Como mencionamos en nuestro último informe, consideramos que una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término de EEUU representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo", señalaron.
En el mercado cambiario internacional, el dólar retrocedió 0,5% frente a una canasta de seis monedas relevantes, hasta ubicarse en 101,45 unidades, su menor nivel en un mes. En contraste, el euro registró una apreciación frente a la divisa estadounidense.
Los bonos argentinos retrocedieron y el riesgo país llegó a 805 puntos
En el segmento de renta fija, los bonos soberanos argentinos cerraron mayoritariamente en terreno negativo, con pérdidas en los títulos Global 2029, 2035, 2038 y 2041. Por su parte, el Global 2030 terminó la jornada prácticamente sin variaciones.
La caída de los títulos de deuda impulsó una nueva suba del riesgo país, que avanzó 2,3% y alcanzó los 805 puntos básicos, de acuerdo con la medición de J.P. Morgan.
Los analistas también señalaron que la evolución de los activos argentinos dependerá de las señales políticas que puedan surgir en las próximas semanas, particularmente en relación con la conformación de alianzas y las negociaciones sobre el sistema electoral.
En ese sentido, desde Max Capital consideraron que "creemos que cualquier señal de avances políticos en la conformación de coaliciones o en la suspensión de las PASO podría desencadenar compras, aunque las negociaciones parecen haberse estancado".
De esta manera, el mercado argentino cerró otra jornada negativa, con retrocesos en acciones y bonos y un nuevo incremento del riesgo país, mientras los inversores siguen atentos tanto a las definiciones políticas locales como al escenario electoral estadounidense.
Home » Economía » NOTICIAS MISIONES : El riesgo país superó los 800 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año
martes, 3 de noviembre de 2026
RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO
Contenido
Popular Posts
-
En distintos barrios de la ciudad de Posadas están intentando raptar Niños o bien arrebatarlos de las manos de sus padres . Tal asi como el...
-
Nació prematura el 24 de diciembre del año pasado, con apenas cinco meses de gestación y un peso de 850 gramos. Por su delicado estado de sa...
-
Posadas : Le vino la factura de agua 47.515 Pesos Le llego una boleta de la empresa prestadora del suministro de agua de la ciudad ca...
Entradas populares
-
En distintos barrios de la ciudad de Posadas están intentando raptar Niños o bien arrebatarlos de las manos de sus padres . Tal asi como el...
-
Nació prematura el 24 de diciembre del año pasado, con apenas cinco meses de gestación y un peso de 850 gramos. Por su delicado estado de sa...
-
Posadas : Le vino la factura de agua 47.515 Pesos Le llego una boleta de la empresa prestadora del suministro de agua de la ciudad ca...