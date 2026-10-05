NOTICIAS MISIONES : Fuerte Choque sobre la ex Ruta 213 en Posadas
Varios heridos tras un fuerte choque sobre la ex Ruta 213 en Posadas
El hecho se registró sobre la ex Ruta Provincial N° 213, frente a la estación de transformadora de Energía de Misiones, donde colisionaron dos autos DE FRENTE .
Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones de consideración.
En el lugar interviene la Policía y los servicios de emergencia. Se solicita circular con precaución ya que el tránsito se encuentra restringido.
El hecho se registró sobre la ex Ruta Provincial N° 213, frente a la estación de transformadora de Energía de Misiones, donde colisionaron dos autos DE FRENTE .
Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones de consideración.
En el lugar interviene la Policía y los servicios de emergencia. Se solicita circular con precaución ya que el tránsito se encuentra restringido.
Cabe destacar que la ruta 213 en el tramo de Rotanda a ByPass a AV 200 carece de mantenimiento son casi 10 km
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