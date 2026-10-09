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viernes, 9 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Costa Sur será escenario de espectáculos, carnavales y feria de emprendedores Este sábado

 

Este sábado Costa Sur será escenario de espectáculos, carnavales y feria de emprendedores


CREDITOS FOTO CANAL 12 

La programación tendrá cuatro comparsas locales desde las 18:00. Habrá puestos del programa Puntos de Encuentro Vecinal, con alimentos, panificados y productos artesanales.

La Playa Costa Sur de Posadas será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada recreativa con música en vivo, presentaciones artísticas, espectáculos de comparsas y una feria de emprendedores. Las actividades comenzarán a las 16:00, en la plaza central del balneario, con entrada abierta a la comunidad.
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