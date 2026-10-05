NOTICIAS MISIONES : Consiguió la Reelección El candidato de los “moteles gratis” ganó en Paraguay y ahora deberá cumplir su particular promesa

El candidato de los “moteles gratis” ganó en Paraguay y ahora deberá cumplir su particular promesa



Horacio Fernández consiguió la reelección como intendente de Itauguá, Paraguay, y continuará al frente del municipio durante el período 2026-2031. El dirigente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) obtuvo 24.553 votos, equivalentes al 53,26%, y superó a Mauricio Ortiz, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien alcanzó 20.084 sufragios (43,57%).



Sin embargo, además del resultado electoral, la atención quedó puesta en una particular promesa que Fernández había realizado durante la campaña y que involucraba a los cuatro moteles administrados por su familia.



El candidato había anunciado que, si lograba una diferencia superior a los 10.000 votos, habilitaría el acceso gratuito a los establecimientos durante 24 horas. Si la ventaja llegaba a 15.000 sufragios, el beneficio se extendería a 48 horas.



Finalmente, Fernández se impuso por 4.469 votos, una diferencia bastante menor a la establecida inicialmente. Pese a ello, tras conocerse el resultado anunció a través de sus redes sociales que cumplirá igualmente con la propuesta, aunque durante 12 horas.



La insólita iniciativa había generado repercusión durante la campaña electoral e incluso fue cuestionada por dirigentes opositores. Entre ellos, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este y referente del movimiento Yo Creo, quien había respaldado públicamente a Ortiz.



Fernández ya había ganado las elecciones municipales de 2021, cuando obtuvo 20.410 votos. Ahora amplió su respaldo electoral y consiguió un nuevo mandato al frente de Itauguá hasta 2031.







