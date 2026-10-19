NOTICIAS MISIONES : Identificaron al peatón que murió atropellado sobre la Ruta 14 en San Vicente
La Policía de Misiones confirmó que la víctima fatal del siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en San Vicente fue identificada como Basilio Miranda, de 66 años, quien falleció tras ser embestido por un automóvil Toyota Etios sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 979.
El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el vehículo conducido por Richard Saúl P., de 34 años, por causas que se investigan, colisionó con el peatón, quien falleció en el lugar. El conductor viajaba acompañado por una mujer de 39 años y una niña de un año, quienes resultaron ilesas.
Posteriormente, el médico policial determinó que Miranda falleció a causa de un traumatismo craneal. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.
Finalmente, por disposición judicial, se ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su correspondiente sepelio.
El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el vehículo conducido por Richard Saúl P., de 34 años, por causas que se investigan, colisionó con el peatón, quien falleció en el lugar. El conductor viajaba acompañado por una mujer de 39 años y una niña de un año, quienes resultaron ilesas.
Posteriormente, el médico policial determinó que Miranda falleció a causa de un traumatismo craneal. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.
Finalmente, por disposición judicial, se ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su correspondiente sepelio.
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