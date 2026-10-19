Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



AHORA

lunes, 19 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Identificaron al peatón que murió atropellado sobre la Ruta 14 en San Vicente

La Policía de Misiones confirmó que la víctima fatal del siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en San Vicente fue identificada como Basilio Miranda, de 66 años, quien falleció tras ser embestido por un automóvil Toyota Etios sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 979.




El hecho se registró alrededor de las 20:30 horas, cuando el vehículo conducido por Richard Saúl P., de 34 años, por causas que se investigan, colisionó con el peatón, quien falleció en el lugar. El conductor viajaba acompañado por una mujer de 39 años y una niña de un año, quienes resultaron ilesas.

Posteriormente, el médico policial determinó que Miranda falleció a causa de un traumatismo craneal. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo.

Finalmente, por disposición judicial, se ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su correspondiente sepelio.
a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

-Invitanos Un cafe !!

Si llegaste hasta acá... Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoria de los medios.

FAVORITOS

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.