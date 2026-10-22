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jueves, 22 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Una mujer y un niño resultaron heridos tras un despiste en Villa Bonita

Una mujer de 24 años y un niño de 3 resultaron lesionados este miércoles al mediodía, luego de que una camioneta Renault Master despistara sobre la Ruta Provincial 103, en jurisdicción de Villa Bonita.





El hecho ocurrió a las 12:30, cuando el vehículo circulaba en sentido Villa Bonita-Oberá y, por causas que se investigan, su conductor perdió el control y terminó sobre la banquina.

El rodado era conducido por un hombre de 29 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones. En tanto, su acompañante y el niño presentaban escoriaciones y dolores en las piernas, por lo que fueron trasladados en una ambulancia local al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría local quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.
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