NOTICIAS MISIONES : Combustibles - volvieron a subir los precios en Misiones pese a la postergación de impuestos
Los combustibles registraron nuevos aumentos en estaciones de servicio de Misiones. Las modificaciones se produjeron pese a que el Gobierno nacional postergó hasta noviembre la actualización de los impuestos al sector. En Posadas, la nafta Súper de YPF llegó a $2.291 y la Infinia Diésel alcanzó los $2.668 por litro.
Los precios de los combustibles volvieron a aumentar en Posadas y otras localidades de Misiones durante los primeros días de octubre, con modificaciones que alcanzaron principalmente a las naftas y productos diésel.
En estaciones YPF de Posadas, la nafta Súper pasó de $2.239 a $2.291 por litro, mientras que la Infinia subió de $2.419 a $2.502. La Infinia Diésel registró el mayor incremento: pasó de $2.525 a $2.668.
Las subas se producen luego de que el Gobierno nacional resolviera postergar hasta el 1.º de noviembre la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles, prevista inicialmente para octubre.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1126/2026, fechado el 29 de septiembre. Pese a esa postergación, los valores en los surtidores volvieron a modificarse.
Aumentos también en Jardín América
En Jardín América también se registraron cambios en los precios de las tres estaciones de servicio que operan en la ciudad.
En YPF, la nafta Súper aumentó de $2.205 a $2.225 y la Infinia pasó de $2.459 a $2.485. La Infinia Diésel subió de $2.569 a $2.619, mientras que el Diésel 500 avanzó de $2.425 a $2.445.
En Axion Energy, el único incremento se produjo en el Gasoil Diésel, que pasó de $2.599 a $2.629. La nafta Súper se mantiene en $2.292, la Quantium en $2.629 y el Gasoil Quantium en $2.786.
Shell modificó dos productos: la nafta V-Power pasó de $2.630 a $2.641 y el Evolux Diésel aumentó de $2.461 a $2.499. La nafta Súper continúa en $2.292 y la V-Power Diésel en $2.786.
Los nuevos valores confirman así otra actualización de los combustibles en Misiones, aun con el incremento de los impuestos nacionales postergado hasta noviembre.
Los precios de los combustibles volvieron a aumentar en Posadas y otras localidades de Misiones durante los primeros días de octubre, con modificaciones que alcanzaron principalmente a las naftas y productos diésel.
En estaciones YPF de Posadas, la nafta Súper pasó de $2.239 a $2.291 por litro, mientras que la Infinia subió de $2.419 a $2.502. La Infinia Diésel registró el mayor incremento: pasó de $2.525 a $2.668.
Las subas se producen luego de que el Gobierno nacional resolviera postergar hasta el 1.º de noviembre la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles, prevista inicialmente para octubre.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1126/2026, fechado el 29 de septiembre. Pese a esa postergación, los valores en los surtidores volvieron a modificarse.
Aumentos también en Jardín América
En Jardín América también se registraron cambios en los precios de las tres estaciones de servicio que operan en la ciudad.
En YPF, la nafta Súper aumentó de $2.205 a $2.225 y la Infinia pasó de $2.459 a $2.485. La Infinia Diésel subió de $2.569 a $2.619, mientras que el Diésel 500 avanzó de $2.425 a $2.445.
En Axion Energy, el único incremento se produjo en el Gasoil Diésel, que pasó de $2.599 a $2.629. La nafta Súper se mantiene en $2.292, la Quantium en $2.629 y el Gasoil Quantium en $2.786.
Shell modificó dos productos: la nafta V-Power pasó de $2.630 a $2.641 y el Evolux Diésel aumentó de $2.461 a $2.499. La nafta Súper continúa en $2.292 y la V-Power Diésel en $2.786.
Los nuevos valores confirman así otra actualización de los combustibles en Misiones, aun con el incremento de los impuestos nacionales postergado hasta noviembre.
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