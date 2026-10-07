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miércoles, 7 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Emocionado, Messi le dijo adiós a la Selección Argentina: “Los voy a extrañar”

Lionel Messi confirmó su retiro definitivo de la Selección argentina y protagonizó una emotiva despedida, en la que repasó su extensa trayectoria con la camiseta albiceleste, agradeció el acompañamiento de los hinchas y pidió mantener el respaldo al equipo durante la etapa que comenzará tras su salida.




“Es muy difícil decir algo hoy, son muchas emociones. Lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó el capitán al comenzar su discurso. Luego resumió lo que significó representar al país durante su carrera: “Jugar en la Selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

Messi también recordó los momentos adversos que atravesó en el seleccionado y destacó la perseverancia que marcó su recorrido. “No me queda más que agradecer, hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo”, sostuvo.

Al referirse a sus compañeros, el rosarino remarcó el compromiso del plantel y la importancia del grupo para alcanzar los títulos de los últimos años. “No tengan dudas que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, afirmó.

El capitán dedicó además unas palabras a los hinchas y recordó especialmente el recibimiento luego de la consagración mundialista. “Tuve la suerte de recorrer el país, estuve por todos lados, y ustedes siempre llenaron la cancha y estuvieron con nosotros”, señaló.

Finalmente, Messi reconoció que extrañará vestir la camiseta argentina y pidió acompañar al seleccionado durante el recambio generacional. “Le digo adiós a la Selección, los voy a extrañar, la voy a extrañar pero ahora me toca estar de ese lado”, expresó, antes de cerrar con un mensaje: “Tenemos que estar todos unidos porque va a haber gente que va a hablar mal de la Selección y hay que defenderla”.
a la/s
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