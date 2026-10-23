El Pincha resistió con diez jugadores, empató 0-0 en Brasil y se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos. Ahora se enfrentará a Palmeiras por el título continental.
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El Pincha resistió con diez jugadores, empató 0-0 en Brasil y se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos. Ahora se enfrentará a Palmeiras por el título continental.
El Pincha resistió con diez jugadores, empató 0-0 en Brasil y se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos. Ahora se enfrentará a Palmeiras por el título continental.