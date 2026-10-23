Los trabajos afectan el servicio de alta y media tensión en Santa Ana, San Ignacio, Gobernador Roca, Santo Pipó y sus zonas de influencia. Energía de Misiones estima que las tareas demandarán entre dos y tres horas, con la normalización prevista para las 11.
Energía de Misiones trabaja en la reparación de la infraestructura afectada en la estación transformadora de Gobernador Roca, luego de una falla registrada este viernes a raíz de las tormentas. La interrupción afecta a las subestaciones de Santa Ana, San Ignacio, Gobernador Roca y Santo Pipó, además de sus respectivas zonas de influencia.
Según informó la empresa, personal especializado del área interviene en el sistema de alta y media tensión para restablecer el suministro eléctrico. Las tareas demandarán entre dos y tres horas, por lo que estiman que el servicio se normalizará alrededor de las 11.
La Estación Transformadora de Gobernador Roca trabaja con niveles de tensión de 132, 33 y 13,2 kilovoltios (kV). Desde esa infraestructura se distribuye energía hacia líneas y subestaciones que abastecen a distintas localidades de la zona.
Mientras avanzan las reparaciones, Energía de Misiones mantiene el operativo técnico para recuperar el servicio en las áreas afectadas.
Home » »Unlabelled » NOTICIAS MISIONES : Cuatro municipios sin luz por falla en estación transformadora tras la tormenta
viernes, 23 de octubre de 2026
Contenido
Popular Posts
-
En distintos barrios de la ciudad de Posadas están intentando raptar Niños o bien arrebatarlos de las manos de sus padres . Tal asi como el...
-
Nació prematura el 24 de diciembre del año pasado, con apenas cinco meses de gestación y un peso de 850 gramos. Por su delicado estado de sa...
-
Posadas : Le vino la factura de agua 47.515 Pesos Le llego una boleta de la empresa prestadora del suministro de agua de la ciudad ca...
Entradas populares
-
En distintos barrios de la ciudad de Posadas están intentando raptar Niños o bien arrebatarlos de las manos de sus padres . Tal asi como el...
-
Nació prematura el 24 de diciembre del año pasado, con apenas cinco meses de gestación y un peso de 850 gramos. Por su delicado estado de sa...
-
Posadas : Le vino la factura de agua 47.515 Pesos Le llego una boleta de la empresa prestadora del suministro de agua de la ciudad ca...