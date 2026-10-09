NOTICIAS MISIONES : Choque múltiple en la ruta 9 - Camión impactó contra un colectivo y una camioneta de Crucero del Norte
El siniestro ocurrió en el kilómetro 77 de la ruta nacional 9, a la altura de Campana, cuando el camión chocó contra el colectivo de Crucero del Norte y una camioneta que estaban detenidos en la banquina. El conductor del vehículo de carga fue hospitalizado con politraumatismos leves.
Un camión, un colectivo de larga distancia de la empresa Crucero del Norte y una camioneta protagonizaron un choque múltiple este viernes en el kilómetro 77 de la ruta nacional 9, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires.
El accidente ocurrió sobre la banquina, donde el micro se encontraba detenido debido a un desperfecto mecánico. Una camioneta también había parado en el lugar para asistir al colectivo cuando se produjo el impacto.
Según informó el medio Nacional TN, el camión chocó contra el lateral del ómnibus y también colisionó con la camioneta. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo de carga debió ser trasladado a un hospital de Campana, donde recibió atención médica por politraumatismos leves.
El desperfecto mecánico había obligado al colectivo de Crucero del Norte a detener su marcha y esperar la llegada de asistencia. Mientras tanto, los pasajeros fueron trasladados a otra unidad de la misma empresa para continuar el viaje.
El choque se produjo después de que el micro de reemplazo se retirara del lugar. El conductor del colectivo que había quedado fuera de servicio permanecía a la espera de asistencia mecánica cuando se produjo la colisión.
Durante las primeras horas de la mañana, comenzaron las tareas para retirar los vehículos involucrados mediante el uso de grúas
Un camión, un colectivo de larga distancia de la empresa Crucero del Norte y una camioneta protagonizaron un choque múltiple este viernes en el kilómetro 77 de la ruta nacional 9, a la altura de Campana, provincia de Buenos Aires.
El accidente ocurrió sobre la banquina, donde el micro se encontraba detenido debido a un desperfecto mecánico. Una camioneta también había parado en el lugar para asistir al colectivo cuando se produjo el impacto.
Según informó el medio Nacional TN, el camión chocó contra el lateral del ómnibus y también colisionó con la camioneta. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo de carga debió ser trasladado a un hospital de Campana, donde recibió atención médica por politraumatismos leves.
El desperfecto mecánico había obligado al colectivo de Crucero del Norte a detener su marcha y esperar la llegada de asistencia. Mientras tanto, los pasajeros fueron trasladados a otra unidad de la misma empresa para continuar el viaje.
El choque se produjo después de que el micro de reemplazo se retirara del lugar. El conductor del colectivo que había quedado fuera de servicio permanecía a la espera de asistencia mecánica cuando se produjo la colisión.
Durante las primeras horas de la mañana, comenzaron las tareas para retirar los vehículos involucrados mediante el uso de grúas
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