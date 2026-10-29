Las víctimas, identificadas como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamilla Gritzmacher (29), eran comerciantes de Oberá. Fueron encontrados este jueves por la mañana junto a un Ford Fiesta en un camino vecinal rural cercano a la ruta provincial 5. El pequeño fue hallado ileso por trabajadores municipales.





FOTO GENTILEZA CREDITOS A QUIEN CORRESPONDA