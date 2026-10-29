Un estremecedor hecho conmociona a la zona centro de Misiones tras el hallazgo de una pareja sin vida con presuntas heridas de arma blanca en un paraje rural de la localidad de Los Helechos. Las víctimas fueron identificadas formalmente como Sergio Adrián Schulz (39) y Griselda Yamilla Gritzmacher (29), domiciliados en Oberá y dedicados a la comercialización de electrodomésticos. En el interior del vehículo en el que se desplazaban, trabajadores de la comuna encontraron dormido y en buen estado de salud al hijo de ambos, de apenas 2 años.
El hallazgo se registró cerca de las 8:30 de este jueves 29 de octubre sobre la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta provincial 5. Efectivos de la comisaría local acudieron al sitio y constataron la presencia de un Ford Fiesta Kinetic negro: en el asiento del acompañante yacía el cuerpo del hombre, mientras que al costado del lateral izquierdo del rodado se encontraba la mujer. Ambos presentaban cortes y lesiones punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca.
El niño de 2 años fue asistido inicialmente por el personal municipal y derivado de urgencia a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde recibió atención médica preventiva y contención psicológica. En tanto, fuentes policiales confirmaron que la pareja tiene otro hijo de 9 años que desde la jornada del miércoles permanecía al cuidado de su abuela materna, encontrándose ambos menores fuera de peligro.
En la escena del crimen trabaja el titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, Diego Lafatta, junto a médicos forenses, peritos de Bioquímica y la División Policía Científica de la Unidad Regional II, quienes recolectan rastros e indicios balísticos o cortantes para reconstruir la mecánica de los homicidios y dar con el o los responsables.