El cargamento fue descubierto en Concordia, Entre Ríos. El transporte llevaba un precinto que supuestamente había sido colocado en Bernardo de Irigoyen y un acta apócrifa atribuida a Gendarmería. El conductor, oriundo de la Tierra Colorada, quedó detenido.

Un cargamento de cigarrillos de contrabando valuado en 690 millones de pesos fue secuestrado durante un operativo de control vehicular en Concordia, Entre Ríos. La investigación detectó irregularidades en la documentación presentada por el conductor, entre ellas un precinto aduanero que supuestamente había sido colocado en Bernardo de Irigoyen, Misiones.

El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 14, en la intersección con la ruta nacional 015, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron un camión Iveco Stralis que trasladaba un contenedor marítimo de 40 pies.

Durante la inspección, los uniformados advirtieron anomalías en el precinto de seguridad que, según los papeles presentados, había sido colocado por la Dirección General de Aduanas en la localidad misionera. La irregularidad despertó sospechas, ya que la documentación hacía referencia a un puesto aduanero que no tendría presencia operativa en ese lugar.

Un acta falsa y un cargamento oculto

A las inconsistencias del precinto se sumó un documento presentado por el camionero, un hombre argentino de 52 años oriundo de Misiones. Se trataba de una supuesta acta de apertura de precinto atribuida a Gendarmería Nacional y fechada el 26 de octubre de 2026. Tras las verificaciones, se determinó que el documento era falso.

Ante las sospechas de una maniobra de contrabando, intervino la Justicia Federal de Concordia, que ordenó trasladar el vehículo hasta la zona primaria aduanera del puente internacional Salto Grande para realizar una inspección con un escáner de cargas.

Las imágenes permitieron detectar bultos compatibles con cajas de cigarrillos en el interior del contenedor. Luego, con la presencia de testigos y personal aduanero, se abrió la carga y se encontraron 600 cajas maestras de cigarrillos de las marcas Gift y Coronado, de origen extranjero y sin el correspondiente estampillado fiscal.

La valoración aduanera estableció que la mercadería alcanzaba un valor de 690 millones de pesos.

El conductor quedó detenido

Por disposición judicial, fueron secuestrados los cigarrillos, el camión, el semirremolque y el contenedor utilizado para el traslado. También quedaron bajo resguardo el precinto irregular, el acta falsificada, una hoja de ruta con 15 remitos asociados y un teléfono celular, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

El conductor quedó detenido e incomunicado, acusado de una presunta infracción al Código Aduanero, establecido por la Ley 22.415.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal de Concordia, que busca determinar el origen de la mercadería, las circunstancias en que se confeccionó la documentación falsa y si hubo otras personas involucradas en la maniobra. Uno de los puntos que deberá esclarecerse es la conexión documental con Bernardo de Irigoyen, en el norte de Misiones.