NOTICIAS MISIONES : Guaraní: manejaba un bitrén en zigzag por la Ruta 14 y dio 1,83 g/l de alcohol en sangre
Un camionero de 59 años fue demorado este domingo en Guaraní, luego de ser detectado realizando maniobras peligrosas al volante de un camión bitren sobre la Ruta Nacional 14. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre. La Policía le retuvo la licencia y dispuso su traslado a la dependencia policial.
El procedimiento se inició alrededor de las 18:30 horas, cuando agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitaron colaboración a la División Seguridad Vial y Turismo de Oberá, tras detectar un camión Volvo con acoplado, que circulaba en sentido Oberá–Leandro N. Alem realizando maniobras zigzagueantes.
Ante esta situación, los efectivos intervinieron sobre la Ruta Nacional 14, frente al cementerio Morada del Ava, en jurisdicción de Guaraní. Allí identificaron al conductor como Teodoro Raúl T., de 59 años, quien tenía toda la documentación del transporte en regla, pero dio positivo en el control de alcoholemia.
Como resultado, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención preventiva de su licencia de conducir. El camión fue entregado a otro chofer habilitado de la misma empresa, mientras que el conductor fue demorado y trasladado a la Comisaría de Guaraní.
El procedimiento se inició alrededor de las 18:30 horas, cuando agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitaron colaboración a la División Seguridad Vial y Turismo de Oberá, tras detectar un camión Volvo con acoplado, que circulaba en sentido Oberá–Leandro N. Alem realizando maniobras zigzagueantes.
Ante esta situación, los efectivos intervinieron sobre la Ruta Nacional 14, frente al cementerio Morada del Ava, en jurisdicción de Guaraní. Allí identificaron al conductor como Teodoro Raúl T., de 59 años, quien tenía toda la documentación del transporte en regla, pero dio positivo en el control de alcoholemia.
Como resultado, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a la retención preventiva de su licencia de conducir. El camión fue entregado a otro chofer habilitado de la misma empresa, mientras que el conductor fue demorado y trasladado a la Comisaría de Guaraní.
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