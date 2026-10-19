NOTICIAS MISIONES : Guaraní: manejaba un bitrén en zigzag por la Ruta 14 y dio 1,83 g/l de alcohol en sangre

Un camionero de 59 años fue demorado este domingo en Guaraní, luego de ser detectado realizando maniobras peligrosas al volante de un camión bitren sobre la Ruta Nacional 14. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre. La Policía le retuvo la licencia y dispuso su traslado a la dependencia policial.



