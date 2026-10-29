En camionetas de la EBY Santiago Caputo cruzó Misiones de punta a punta para estar en la huída de Bolsonaro

Si bien desde el entorno del asesor presidencial lo niegan, un control de la Policía de Misiones lo registró en Capioví. Se pensó en informar, pero la comunicación se frenó para evitar quedar envueltos en polémicas. Se movía con funcionaros de la Entidad Binacional, en camionetas oficiales.

El asesor presidencial Santiago Caputo fue identificado por la Policía de Misiones en un control vehicular sobre la ruta 12, a la altura de Capioví, mientras viajaba en un convoy de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que provenía de Puerto Iguazú, localidad desde la que salió en un vuelo privado el senador brasileño Flávio Bolsonaro.

El control quedó asentado cerca de las 2:50 del miércoles en un acta electrónica de la Unidad Regional IV, división Seguridad Vial, según confirmaron fuentes policiales. Los agentes detuvieron una Ford Ranger blanca conducida por Jorge Omar Waisman, identificado como jefe de seguridad de la EBY. El convoy incluía también una Toyota Hiace blanca, manejada por Orlando Ignacio Palacios, ubicado como asesor de la Secretaría General de la entidad. En la Hiace viajaba Caputo, quien se identificó ante la policía como consultor político y asesor del presidente Javier Milei.

Desde la fuerza provincial confirmaron a esta medio que incluso la novedad fue considerada de importancia pública y se pensó en informarla a través de un parte de prensa, pero luego esto fue desestimado para evitar quedar envueltos en polémicas, entendiendo que desde Casa Rosada intentarían desmentir cualquier presencia del asesor presidencial.

El martes por la tarde El Territorio había consultado con altas fuentes de seguridad de la provincia si existía algún plan conjunto con Nación para instalar retenes u operativos en zonas de influencia fronteriza, pensando el posible paso del ex candidato a presidente de Brasil. Desde esas fuentes fueron tajantes, "no nos vamos a meter, que se coman el papelon ellos" respondieron. Conocedores del desenvolvimiento poco claro del entorno presidenical, los funcionarios de Misiones entendían que todo el circo que se armaría entorno a la salida de Bolsonaro de Brasil sería novelesco, y por ello buscaron evitar quedar envueltos.

La comitiva

Waisman, el hombre que se identificó al mando de una de las camionetas y como el de mayor rango de la EBY con permiso de movilizar vehículos oficiales, fue designado hace poco como jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY. Caputo, en cambio, no es funcionario público en términos formales, aunque es uno de los asesores más cercanos al Presidente.

Waisman cuenta con una trayectoria vinculada a fuerzas de seguridad norteamericanas. Se lo señala como exagente de la DEA (la oficina antidrogas de EE. UU.) y expolicía en el estado de Florida (Miami), además de haber integrado la patrulla costera. Hay que destacar que la Triple Frontera siempre fue una zoan de interés para la DEA y los servicios de inteligencia de los estados unidos.

Flávio Bolsonaro tenía prohibido abandonar Brasil tras su derrota electoral, pero sobre él no pesaba ningun pedido formal de detención o de impedimento internacional, era solo una cuestión interna de su país.

Desde el lado argentino, Migraciones negó primero que hubiera ingresado al país y luego informó que lo hizo el 27 de octubre por el puente Tancredo Neves, con documentación en regla. En el aeropuerto de Iguazú lo esperaba Caputo, junto a otros funcionarios. Según ese comunicado, abordó un vuelo privado de Baires Fly cuyo plan de vuelo indicaba como destino Guayaquil. Después, CNN Brasil confirmó su llegada a Miami junto a su familia.

Hasta el momento no hay una versión oficial de la EBY, de Caputo ni del Gobierno sobre por qué un asesor sin cargo formal se movilizaba en vehículos del organismo binacional, ni sobre el motivo de su paso por Misiones. Aunque desde el entorno de Caputo desconocen en off una visita a Misiones durante esta semana.