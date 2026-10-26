Un niño de apenas 11 años protagonizó un accidente en el barrio San Lucas de Puerto Iguazú, luego de despistar mientras circulaba en una motocicleta. Cayó a un barranco de aproximadamente 10 metros.
Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar y le brindaron los primeros auxilios.
La motocicleta quedó entre los árboles, mientras los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para sacar al menor del barranco.
Una vez rescatado, el niño fue entregado al personal del servicio de emergencias 107, que lo trasladó al hospital local para recibir atención médica.
Por el momento, no se informó oficialmente sobre su estado de salud.
Home » Policiales » NOTICIAS MISIONES : Un nene de 11 años cayó con su moto a un barranco de diez metros en Iguazú
lunes, 26 de octubre de 2026
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