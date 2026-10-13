NOTICIAS MISIONES : Las lluvias provocaron tres despistes en las rutas 12 y 14 - la Policía reitera las medidas de prevención vial







En medio de las intensas precipitaciones que continúan afectando a la provincia, la Policía de Misiones volvió a encender las alarmas e insistir en las recomendaciones de seguridad vial tras registrarse tres despistes sobre las rutas nacionales 12 y 14 durante la jornada de este lunes. Los siniestros dejaron como saldo daños materiales y dos personas hospitalizadas para evaluación médica.



El primer incidente se produjo cerca de las 11:00 en el kilómetro 1489 de la Ruta 12, a la altura de Garuhapé. En el lugar, un automóvil Mercedes Benz al mando de un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por una joven de 20, perdió el control, salió de la calzada y terminó sobre la banquina terrada contraria. Ambos ocupantes resultaron ilesos.





En medio de las intensas precipitaciones que continúan afectando a la provincia, la Policía de Misiones volvió a encender las alarmas e insistir en las recomendaciones de seguridad vial tras registrarse tres despistes sobre las rutas nacionales 12 y 14 durante la jornada de este lunes. Los siniestros dejaron como saldo daños materiales y dos personas hospitalizadas para evaluación médica.El primer incidente se produjo cerca de las 11:00 en el kilómetro 1489 de la Ruta 12, a la altura de Garuhapé. En el lugar, un automóvil Mercedes Benz al mando de un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por una joven de 20, perdió el control, salió de la calzada y terminó sobre la banquina terrada contraria. Ambos ocupantes resultaron ilesos.





Horas más tarde, alrededor de las 15:00, una camioneta Fiat Strada conducida por un hombre de 54 años despistó en el kilómetro 1445 de la misma arteria nacional, dentro del municipio de Jardín América. De acuerdo con las primeras pericias, el hecho se habría desencadenado a raíz de una falla mecánica. Tampoco se registraron heridos.





