Noticias Misiones

La Realidad Contada Por Sus Protagonistas

RESUMEN MERCADO ARGENTINO EN VIVO



AHORA

lunes, 19 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Kempes y se metió en zona de clasificación

 

River goleó 3 a 0 a Belgrano en el Kempes y se metió en zona de clasificación

El Millonario de Leo Ponzio se floreó y triunfó en el Kempes con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada en el duelo de la fecha 13 del Clausura.



a la/s
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Posadas

Su Publicidad Aqui - Envianos un email- soportevisitasweb@gmail.com

Contenido

Entradas populares

Pagina de Inicio

Hazme tu página de inicio

ESPONZOR - Publicad

BANNER CONSENTIMIENTO Themonetize

Agregarme a tu favorito

Agrégame a tus favoritos

Espacio disponible

-Invitanos Un cafe !!

Si llegaste hasta acá... Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoria de los medios.

FAVORITOS

Entradas populares

NoticiasMisiones.com.ar © 2026 - Director: Francisco Pintos - E-Mail: soportevisitasweb@gmail.com - - Todos los derechos reservados.