El Gobierno de la provincia de Misiones, a través de la Policía y en articulación con las distintas dependencias municipales y áreas del Gabinete provincial, coordinó operativos de relevamiento y asistencia a las familias damnificadas por las fuertes tormentas registradas entre anoche y esta madrugada. El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo, afectó principalmente a localidades de la zona centro. El reporte policial contabilizó 40 viviendas afectadas, un local comercial y un automóvil dañado, además de una familia que debió trasladarse a una vivienda familiar.
Campo Grande concentró la mayor cantidad de daños, con 26 viviendas afectadas en los barrios Aeroclub, Reserva, Municipal y sectores de la ex Ruta Nacional 14, a la altura de los kilómetros 40 y 41.
En Aristóbulo del Valle se registraron daños en cinco viviendas de los barrios Samaritano, Cooperativa y 100 Viviendas. En Dos de Mayo, cuatro casas de los barrios Lomas y Cooperativa y de la zona de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 954, sufrieron daños en sus techos. Además, un local comercial registró la voladura de su cubierta. En Salto Encantado, una vivienda del barrio Primero de Mayo sufrió daños en el techo.
El relevamiento también incluyó cuatro viviendas afectadas en Bernardo de Irigoyen, entre ellas tres del barrio Martín Fierro, sobre la Ruta Nacional 101, a la altura del kilómetro 3, y otra en el barrio Obrero, donde la caída de un poste de madera provocó daños en el techo. En el barrio Santa Rita, la caída de dos postes del tendido eléctrico dañó una camioneta estacionada. En Dos Hermanas se reportó la voladura del techo de una casa.
En Posadas, un automóvil resultó dañado por la caída de un árbol en el barrio Itaembé Guazú. En Gobernador Roca, efectivos policiales despejaron tres árboles caídos sobre la Ruta Provincial 6, en Colonia Yacutinga, y restablecieron la circulación vehicular.
Lluvias y tormentas hasta el domingo
De acuerdo con la Dirección General de Alerta Temprana, las condiciones meteorológicas inestables continuarán durante los próximos días, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia.
Para este viernes 23 se prevén acumulados puntuales de entre 20 y 80 milímetros, con probabilidad de ráfagas. El sábado 24, el ingreso de un frente frío mantendrá las precipitaciones y tormentas, con acumulados previstos de entre 20 y 70 milímetros. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.
Para el domingo 25 se esperan lluvias y lloviznas residuales durante la mañana, con mejoras progresivas por la tarde.
En el contexto de El Niño, el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la asistencia a las familias afectadas forman parte de las acciones preventivas para anticipar contingencias y coordinar respuestas en las zonas vulnerables.
Respecto del suministro eléctrico, a las 6:10 horas se informó que el servicio había sido restablecido en Aristóbulo del Valle, Campo Grande y la zona céntrica de Salto Encantado. Sin embargo, persistían interrupciones en las picadas Mavalle, 14, 15, Pindaytí y Saltito.
Tres puentes permanecen cortados
Las intensas lluvias también provocaron interrupciones en tres puentes de la provincia. En la ruta Provincial 7, a la altura del arroyo Tabay, en Jardín América, el paso provisorio permanece cortado desde la madrugada de este viernes debido al aumento del nivel y el caudal de agua. La Policía señalizó el sector y la Dirección Provincial de Vialidad mantiene equipos preparados para rehabilitar la circulación cuando las condiciones lo permitan.
Para conectar las rutas nacionales 12 y 14 desde el sur de Misiones, Vialidad recomendó utilizar la Ruta Provincial 6. En tanto, quienes necesiten viajar entre Jardín América y Aristóbulo del Valle pueden tomar la Ruta Provincial 223, a la altura de Ruiz de Montoya, para llegar a la Ruta Nacional 12. Otra alternativa es la Ruta Provincial 8, que tiene un tramo de tierra hasta la Ruta Nacional 12, en Puerto Leoni.
El segundo corte se registra sobre el puente de la Ruta Provincial 204, en inmediaciones de la aldea Urunday-Tí, en Profundidad, debido al desborde del arroyo Garupá. Además, permanece cerrado el puente sobre el arroyo Yabotí, en El Soberbio, por lo que continúa restringido el acceso al Parque Provincial Moconá.
En el caso del arroyo Tabay, Vialidad señaló que las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño incrementaron el nivel y el caudal del curso de agua. También informó que está proyectada la construcción de un nuevo puente, de mayores dimensiones y capacidad, cuyo financiamiento fue confirmado por organismos multilaterales. Las obras deberán comenzar en el mediano plazo.
La Policía mantiene el despliegue en toda la provincia
Ante la continuidad de las precipitaciones, la Policía de Misiones mantiene activos a los efectivos de guardia de las comisarías, divisiones y unidades operativas, quienes realizan recorridas permanentes para identificar sectores afectados, evaluar riesgos y coordinar intervenciones junto a los comités de crisis, municipios y distintos organismos del Estado provincial.
Toda la información relevada por las 15 Unidades Regionales es centralizada en una base de datos de la Jefatura de Policía, lo que permite mantener un seguimiento actualizado de las situaciones registradas, identificar nuevas zonas comprometidas y coordinar los recursos humanos y operativos de acuerdo con las necesidades de cada localidad.
Mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, continuarán las recorridas, los relevamientos y las tareas preventivas. Se solicita a la población evitar circular por sectores anegados o atravesar puentes con pasos restringidos y, ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, comunicarse con el 911.
Líneas de asistencia
El Ejecutivo provincial recordó la importancia de asegurar chapas y objetos sueltos, mantener despejados los desagües pluviales y evitar el contacto con cables o postes caídos.
Ante emergencias o pedidos de asistencia, permanecen habilitadas las 24 horas la línea 103 de Protección Civil, el 911 de emergencias policiales y las dependencias de bomberos y comisarías de cada jurisdicción. Para situaciones vinculadas al servicio eléctrico, también está disponible el número de Energía de Misiones: 0800-888-3672.