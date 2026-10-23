Las tormentas afectaron principalmente a localidades de la zona centro, aunque también provocaron daños en otros puntos de la provincia. El relevamiento policial contabilizó 40 viviendas afectadas, un local comercial y dos vehículos dañados. Ante la continuidad de la inestabilidad climática en el contexto de El Niño, las autoridades mantienen el monitoreo minuto a minuto.









El Gobierno de la provincia de Misiones, a través de la Policía y en articulación con las distintas dependencias municipales y áreas del Gabinete provincial, coordinó operativos de relevamiento y asistencia a las familias damnificadas por las fuertes tormentas registradas entre anoche y esta madrugada. El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo, afectó principalmente a localidades de la zona centro. El reporte policial contabilizó 40 viviendas afectadas, un local comercial y un automóvil dañado, además de una familia que debió trasladarse a una vivienda familiar.





Campo Grande concentró la mayor cantidad de daños, con 26 viviendas afectadas en los barrios Aeroclub, Reserva, Municipal y sectores de la ex Ruta Nacional 14, a la altura de los kilómetros 40 y 41.



En Aristóbulo del Valle se registraron daños en cinco viviendas de los barrios Samaritano, Cooperativa y 100 Viviendas. En Dos de Mayo, cuatro casas de los barrios Lomas y Cooperativa y de la zona de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 954, sufrieron daños en sus techos. Además, un local comercial registró la voladura de su cubierta. En Salto Encantado, una vivienda del barrio Primero de Mayo sufrió daños en el techo.





El relevamiento también incluyó cuatro viviendas afectadas en Bernardo de Irigoyen, entre ellas tres del barrio Martín Fierro, sobre la Ruta Nacional 101, a la altura del kilómetro 3, y otra en el barrio Obrero, donde la caída de un poste de madera provocó daños en el techo. En el barrio Santa Rita, la caída de dos postes del tendido eléctrico dañó una camioneta estacionada. En Dos Hermanas se reportó la voladura del techo de una casa.



En Posadas, un automóvil resultó dañado por la caída de un árbol en el barrio Itaembé Guazú. En Gobernador Roca, efectivos policiales despejaron tres árboles caídos sobre la Ruta Provincial 6, en Colonia Yacutinga, y restablecieron la circulación vehicular.



Lluvias y tormentas hasta el domingo



De acuerdo con la Dirección General de Alerta Temprana, las condiciones meteorológicas inestables continuarán durante los próximos días, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia.



Para este viernes 23 se prevén acumulados puntuales de entre 20 y 80 milímetros, con probabilidad de ráfagas. El sábado 24, el ingreso de un frente frío mantendrá las precipitaciones y tormentas, con acumulados previstos de entre 20 y 70 milímetros. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.



Para el domingo 25 se esperan lluvias y lloviznas residuales durante la mañana, con mejoras progresivas por la tarde.



En el contexto de El Niño, el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la asistencia a las familias afectadas forman parte de las acciones preventivas para anticipar contingencias y coordinar respuestas en las zonas vulnerables. El Gobierno de la provincia de Misiones, a través de la Policía y en articulación con las distintas dependencias municipales y áreas del Gabinete provincial, coordinó operativos de relevamiento y asistencia a las familias damnificadas por las fuertes tormentas registradas entre anoche y esta madrugada. El fenómeno meteorológico, caracterizado por intensas precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo, afectó principalmente a localidades de la zona centro. El reporte policial contabilizó 40 viviendas afectadas, un local comercial y un automóvil dañado, además de una familia que debió trasladarse a una vivienda familiar.Campo Grande concentró la mayor cantidad de daños, con 26 viviendas afectadas en los barrios Aeroclub, Reserva, Municipal y sectores de la ex Ruta Nacional 14, a la altura de los kilómetros 40 y 41.En Aristóbulo del Valle se registraron daños en cinco viviendas de los barrios Samaritano, Cooperativa y 100 Viviendas. En Dos de Mayo, cuatro casas de los barrios Lomas y Cooperativa y de la zona de la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 954, sufrieron daños en sus techos. Además, un local comercial registró la voladura de su cubierta. En Salto Encantado, una vivienda del barrio Primero de Mayo sufrió daños en el techo.El relevamiento también incluyó cuatro viviendas afectadas en Bernardo de Irigoyen, entre ellas tres del barrio Martín Fierro, sobre la Ruta Nacional 101, a la altura del kilómetro 3, y otra en el barrio Obrero, donde la caída de un poste de madera provocó daños en el techo. En el barrio Santa Rita, la caída de dos postes del tendido eléctrico dañó una camioneta estacionada. En Dos Hermanas se reportó la voladura del techo de una casa.En Posadas, un automóvil resultó dañado por la caída de un árbol en el barrio Itaembé Guazú. En Gobernador Roca, efectivos policiales despejaron tres árboles caídos sobre la Ruta Provincial 6, en Colonia Yacutinga, y restablecieron la circulación vehicular.De acuerdo con la Dirección General de Alerta Temprana, las condiciones meteorológicas inestables continuarán durante los próximos días, con lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia.Para este viernes 23 se prevén acumulados puntuales de entre 20 y 80 milímetros, con probabilidad de ráfagas. El sábado 24, el ingreso de un frente frío mantendrá las precipitaciones y tormentas, con acumulados previstos de entre 20 y 70 milímetros. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.Para el domingo 25 se esperan lluvias y lloviznas residuales durante la mañana, con mejoras progresivas por la tarde.En el contexto de El Niño, el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la asistencia a las familias afectadas forman parte de las acciones preventivas para anticipar contingencias y coordinar respuestas en las zonas vulnerables.









Respecto del suministro eléctrico, a las 6:10 horas se informó que el servicio había sido restablecido en Aristóbulo del Valle, Campo Grande y la zona céntrica de Salto Encantado. Sin embargo, persistían interrupciones en las picadas Mavalle, 14, 15, Pindaytí y Saltito. Respecto del suministro eléctrico, a las 6:10 horas se informó que el servicio había sido restablecido en Aristóbulo del Valle, Campo Grande y la zona céntrica de Salto Encantado. Sin embargo, persistían interrupciones en las picadas Mavalle, 14, 15, Pindaytí y Saltito.