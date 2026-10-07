NOTICIAS MISIONES : Dos mujeres resultaron ilesas tras un despiste sobre la ruta 12 en Garuhapé
Una mujer de 30 años perdió el control de su Peugeot 308 durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, en jurisdicción de Garuhapé. Viajaba acompañada por otra joven de 24 años y ambas resultaron ilesas.
El siniestro ocurrió cerca de las 4, a la altura del kilómetro 1487, cuando el vehículo circulaba en sentido Eldorado-Posadas y, por causas que se investigan, salió de la calzada y terminó sobre la banquina.
En el automóvil viajaban dos mujeres de 30 y 24 años, ambas oriundas de Eldorado, quienes se encontraban fuera de peligro tras el despiste.
El hecho no provocó interrupciones ni inconvenientes en el tránsito sobre la arteria nacional.
El siniestro ocurrió cerca de las 4, a la altura del kilómetro 1487, cuando el vehículo circulaba en sentido Eldorado-Posadas y, por causas que se investigan, salió de la calzada y terminó sobre la banquina.
En el automóvil viajaban dos mujeres de 30 y 24 años, ambas oriundas de Eldorado, quienes se encontraban fuera de peligro tras el despiste.
El hecho no provocó interrupciones ni inconvenientes en el tránsito sobre la arteria nacional.
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