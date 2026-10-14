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miércoles, 14 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : Cortes en la Ruta 12 por la crecida de los arroyos Paranay y Piray Guazú - EL ALCAZAR

 

Continúan los cortes en la Ruta 12 por la crecida de los arroyos Paranay y Piray Guazú: cuáles son los desvíos

Los cortes afectan los puentes sobre los arroyos Paranay, en El Alcázar, y Piray Guazú, entre Puerto Piray y Eldorado. La Policía detalló los desvíos para circular entre Posadas y Puerto Iguazú.



a la/s
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