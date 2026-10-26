» » NOTICIAS MISIONES : Un camión despistó y volcó el tráiler que transportaba una cosechadora de té en Alem
lunes, 26 de octubre de 2026

octubre 26, 2026
El vehículo terminó fuera de la calzada tras romperse el eje del tráiler. El conductor, de 29 años, resultó ileso y no se registraron personas lesionadas.




Un camión que transportaba una cosechadora de té despistó anoche sobre la ruta provincial 4, en jurisdicción de Leandro N. Alem, luego de que se rompiera el eje del tráiler.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando el vehículo, conducido por Marcelo Fabián H., de 29 años y domiciliado en Colonia El Chatón, municipio de Gobernador López, sufrió el desperfecto mecánico y terminó fuera de la cinta asfáltica.

A raíz del siniestro, el conductor resultó ileso y no se registraron personas lesionadas.

Efectivos policiales intervinieron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes y llevaron adelante tareas preventivas de ordenamiento d
a la/s octubre 26, 2026
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