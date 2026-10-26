La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil generó una serie de felicitaciones de mandatarios latinoamericanos, quienes destacaron el desarrollo de la jornada electoral y expresaron su voluntad de mantener y profundizar los vínculos políticos, económicos y comerciales con el país vecino.
Los presidentes de México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Cuba y Chile se pronunciaron este domingo tras conocerse el resultado de la segunda vuelta presidencial, en la que Lula se impuso sobre el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, y consiguió un cuarto mandato al frente del Gobierno brasileño.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el resultado electoral con un mensaje publicado en sus redes sociales. “¡Viva la democracia, el pueblo brasileño venció. Felicidades, presidente Lula!”, expresó.
En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi mantuvo una conversación con su par brasileño después de confirmarse el resultado. “Acabo de conversar con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo”, señaló el mandatario, quien también destacó la jornada democrática y felicitó a Lula por su victoria.
Paraguay y Bolivia destacaron los vínculos históricos y la integración
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó al mandatario brasileño y reconoció la participación del pueblo de Brasil en las elecciones. Además, remarcó los intereses compartidos entre ambos países y ratificó su intención de continuar trabajando en una agenda conjunta de integración y desarrollo.
Según informó la agencia Xinhua, Peña sostuvo que la cooperación bilateral debe orientarse a fortalecer los vínculos entre ambas naciones y promover el bienestar de sus poblaciones.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó la relación histórica y geográfica que une a ambos países. “Bolivia y Brasil son países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, afirmó.
El mandatario boliviano también manifestó su disposición a profundizar las relaciones bilaterales y avanzar en iniciativas que generen nuevas oportunidades de cooperación.
Chile, Panamá y Cuba también saludaron al mandatario brasileño
Desde Chile, el presidente José Antonio Kast informó que mantuvo una conversación con Lula para felicitarlo por el resultado electoral y reafirmar la continuidad de las relaciones entre ambos gobiernos.
“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, expresó Kast, quien señaló que ambos países seguirán trabajando en una agenda de integración económica y cooperación para combatir el crimen organizado en la región.
En tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó al pueblo brasileño por la jornada electoral y saludó especialmente a Lula por su victoria. “Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, manifestó.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también se sumó a los mensajes de reconocimiento y transmitió sus felicitaciones en nombre del Gobierno y del pueblo cubano.
El mandatario calificó el resultado como una “victoria histórica” y destacó la continuidad de las políticas vinculadas con la paz, la soberanía y la justicia social. Asimismo, aseguró que Brasil puede contar con Cuba para avanzar en la integración latinoamericana y caribeña.
Venezuela felicitó a Lula y Milei evitó pronunciarse
A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Venezuela también felicitó a Lula da Silva y destacó la participación ciudadana en la segunda vuelta presidencial.
“Venezuela felicita la masiva y cívica participación del pueblo de la República Federativa de Brasil en la segunda vuelta electoral celebrada el día de hoy que condujo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó la Cancillería venezolana mediante un comunicado.
En contraste con los mensajes de otros gobiernos de la región, el presidente argentino Javier Milei evitó felicitar públicamente a Lula tras conocerse su reelección.
La postura del mandatario argentino se produjo en un contexto de diferencias políticas con su par brasileño y luego de que Flávio Bolsonaro desconociera los resultados electorales.
Mientras tanto, el Gobierno argentino analiza las posibles repercusiones políticas y económicas del resultado en Brasil, uno de los principales socios comerciales del país.
La reelección de Lula abre así una nueva etapa en las relaciones regionales, con gobiernos que ya manifestaron su intención de profundizar la cooperación bilateral y otros, como el argentino, que mantienen diferencias políticas con la administración brasileña.