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viernes, 23 de octubre de 2026

octubre 23, 2026

 

En Campo Viera temen que los daños del granizo en los yerbales repercutan en la próxima cosecha

La intensa granizada provocó caída de hojas y daños en plantaciones nuevas de yerba mate. Mientras continúa el relevamiento de las pérdidas, las lluvias también complican los caminos rurales y mantienen sectores bajo riesgo de inundación.




a la/s octubre 23, 2026
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