El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de la 1:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Ferradas, en la ciudad de Leandro N. Alem.
Al arribar, los equipos de emergencia, bomberos voluntarios y policías, encontraron en el interior de la vivienda a su propietario, Carlos Roziak, de 71 años, quien presentaba un cuadro de salud crítico. Ante esta situación, fue retirado del inmueble y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque posteriormente se constató su fallecimiento.
Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte.
La investigación continúa para establecer las circunstancias en que se inició el incendio.