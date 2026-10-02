NOTICIAS MISIONES : Murió una mujer en Posadas por una presunta sobredosis e investigan si su ex pareja la contactó desde la cárcel
La Justicia de Misiones investiga la muerte de Yamila Aymara Agüero Verdón, de 35 años, quien falleció en el Hospital René Favaloro de Posadas tras permanecer internada por una presunta sobredosis de medicamentos. En paralelo, buscan determinar si su expareja, condenado a 16 años de prisión por delitos cometidos contra ella, volvió a comunicarse desde la cárcel pese a una restricción judicial.
La mujer había ingresado al centro asistencial el miércoles, luego de ingerir varias pastillas. Su fallecimiento se produjo durante la madrugada del viernes. Los primeros resultados de la autopsia señalaron una posible intoxicación medicamentosa, aunque todavía se aguardan los estudios toxicológicos para establecer con precisión las causas del deceso.
Una de las líneas de investigación apunta a establecer si la víctima recibió comunicaciones de su expareja, quien fue condenado por el Tribunal Penal 2 de Posadas por lesiones leves calificadas por el vínculo, amenazas y abuso sexual con acceso carnal. En el fallo, los jueces César Antonio Yaya, Augusto Gregorio Busse y Gustavo Arnaldo Bernie también dispusieron la prohibición de cualquier tipo de contacto con Agüero Verdón.
La pesquisa cobró relevancia luego del hallazgo de un teléfono celular en una celda de la Unidad Penal de Cerro Azul, donde permanece alojado el condenado. El dispositivo será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado para establecer algún vínculo con la fallecida. Asimismo, los investigadores prevén examinar el aparato que pertenecía a ella para reconstruir posibles intercambios recientes.
Por el momento, la Justicia procura esclarecer las circunstancias que rodearon la ingesta de medicamentos y verificar si existieron comunicaciones que vulneraron la restricción impuesta al detenido. Los resultados toxicológicos y el análisis de ambos teléfonos serán determinantes para avanzar en la investigación, que continúa abierta sin que hasta ahora se haya establecido una relación entre los eventuales contactos y la muerte de la mujer.
La mujer había ingresado al centro asistencial el miércoles, luego de ingerir varias pastillas. Su fallecimiento se produjo durante la madrugada del viernes. Los primeros resultados de la autopsia señalaron una posible intoxicación medicamentosa, aunque todavía se aguardan los estudios toxicológicos para establecer con precisión las causas del deceso.
Una de las líneas de investigación apunta a establecer si la víctima recibió comunicaciones de su expareja, quien fue condenado por el Tribunal Penal 2 de Posadas por lesiones leves calificadas por el vínculo, amenazas y abuso sexual con acceso carnal. En el fallo, los jueces César Antonio Yaya, Augusto Gregorio Busse y Gustavo Arnaldo Bernie también dispusieron la prohibición de cualquier tipo de contacto con Agüero Verdón.
La pesquisa cobró relevancia luego del hallazgo de un teléfono celular en una celda de la Unidad Penal de Cerro Azul, donde permanece alojado el condenado. El dispositivo será sometido a peritajes para determinar si fue utilizado para establecer algún vínculo con la fallecida. Asimismo, los investigadores prevén examinar el aparato que pertenecía a ella para reconstruir posibles intercambios recientes.
Por el momento, la Justicia procura esclarecer las circunstancias que rodearon la ingesta de medicamentos y verificar si existieron comunicaciones que vulneraron la restricción impuesta al detenido. Los resultados toxicológicos y el análisis de ambos teléfonos serán determinantes para avanzar en la investigación, que continúa abierta sin que hasta ahora se haya establecido una relación entre los eventuales contactos y la muerte de la mujer.
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