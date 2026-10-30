El hecho se registró alrededor de las 11 horas, en la intersección de las calles Malveira y Tiburcio Zalazar, donde fue encontrado José Velázquez, de 61 años.





Vecinos del barrio El Chogüí, en jurisdicción de Santa Inés, alertaron este viernes por la mañana sobre un hombre que aparentemente se había descompensado en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Misiones constataron que ya no presentaba signos vitales. Se solicitó la intervención del médico policial para determinar las posibles causas del fallecimiento.

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Tras el aviso, una comisión del Destacamento Santa Inés, dependiente de la Unidad Regional X, acudió al lugar y constató la situación.