La prestataria de agua, Samsa, informó que se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en los barrios Alta Gracia, Los Jilgueros, Las Malvinas, Guazupí, 2 de Abril, Santa Rita y en zonas al sur de la avenida Quaranta, aledañas a la ruta 213. La interrupción se debe a trabajos técnicos que se realizan en el acueducto que abastece a esos sectores.



La empresa estimó que las tareas finalizarán a las 14, momento en el que el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva. Hasta entonces, los usuarios afectados deberán prever la falta de agua en sus hogares.





Posadas: y al menos siete barrios de Zona Sur están sin agua