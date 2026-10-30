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viernes, 30 de octubre de 2026

octubre 30, 2026
La prestataria de agua, Samsa, informó que se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en los barrios Alta Gracia, Los Jilgueros, Las Malvinas, Guazupí, 2 de Abril, Santa Rita y en zonas al sur de la avenida Quaranta, aledañas a la ruta 213. La interrupción se debe a trabajos técnicos que se realizan en el acueducto que abastece a esos sectores.

La empresa estimó que las tareas finalizarán a las 14, momento en el que el servicio comenzará a restablecerse de manera progresiva. Hasta entonces, los usuarios afectados deberán prever la falta de agua en sus hogares.




Posadas: y al menos siete barrios de Zona Sur están sin agua

a la/s octubre 30, 2026
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