

Cerró el frigorífico El Porvenir y casi cien empleados se quedaron sin trabajo



Los trabajadores afirman que aún no recibieron ningún despido formal. De acuerdo a lo que indicaron, se les ofreció el 50% de la indemnización en tres cuotas.





El frigorífico El Porvenir de Apóstoles anunció el cierre de sus puertas, una situación que deja a cerca de 100 trabajadores sin su fuente laboral y que genera preocupaciones por el futuro de las familias.



En ese sentido, Carlos Monzón, uno de los delegados de los trabajadores, habló con El Territorio y expresó que se enteraron del cierre "por un mensaje" y que la empresa les ofreció "el 50% de la indemnización en tres cuotas", algo que no fue aceptado por los trabajadores.





Según especificó, se trata de 97 empleados divididos en tres sectores, los que se quedaron sin empleo. Asimismo, apuntó: "hace dos años que no pagaban nuestros aportes ni la obra social, pero a nosotros nos descontaban".



En sintonía, Adrián Okraine, otro empleado del frigorífico, habló con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y detalló: "a nosotros formalmente no nos comunicaron de ningún cierre. Ellos venían venían haciendo un vaciamiento, venían retirando todas las cosas, como camiones y máquinas. Primero arrancaron diciendo que llevaban algunos camiones para arreglarlos a Posadas, pero no volvían más. Después empezaron a llevar las cosas y la semana pasada le mandan un mensaje al encargado que tenemos acá en la planta, diciéndole que no nos presentemos al otro día al frigorífico".





"Fuimos igual porque nadie nos comunicó nada de forma oficial. Nos dijeron de palabra así no más, pero no oficialmente, de que todo se cierra. Hay una gran incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, que va a ser de nosotros", añadió.



Okraine afirmó que a pesar de la baja demanda, se seguía faenando; aunque "fue bajando el el stock de hacienda que había". "Se habían hecho anuncios incluso de que se iba a seguir trabajando como un servicio gratuito a todos los que tenían carnicería", recordó.





Y sostuvo: "la mayoría de los trabajadores somos de acá de apóstoles, tengo compañeros que son de Azara, de Concepción de la Sierra, de San José".







FUENTE Y CREDITOS NOTA -FOTO EL TERRITORIO



