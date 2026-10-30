En la última convocatoria a asamblea, de 222 socios participaron solamente 28. El agua de los pozos pertenecientes a la entidad no puede ser utilizada para consumo humano, debido a la contaminación que presenta.
La Cooperativa de Agua Potable del barrio Pindapoy Limitada inició el proceso de disolución y liquidación, según se supo en la última sesión del Concejo Deliberante de San José.
En el recinto se informó que es inviable continuar con la actividad de provisión de agua debido a los “innumerables inconvenientes” por los que atraviesa la entidad y que es de público conocimiento que a la última convocatoria de asamblea solo asistieron 28 del total de 222 socios existentes. Se hizo saber, además, que, mensualmente, logran cobrar únicamente a alrededor del 60% de la población barrial y que con esa recaudación se logra cubrir los gastos de electricidad, y los sueldos del secretario y de los encargados de las bombas.
Asimismo, se expuso -aunque es de público conocimiento- que los pozos pertenecientes a la cooperativa no se pueden utilizar para el consumo humano, debido a la contaminación que presentan. Debido a ello, la comunidad es asistida diariamente por tres camiones cisternas con agua potable provenientes de la Municipalidad de San José.
Actualmente se encuentran a la espera del balance general que debe presentar la contadora que prestaba sus servicios a la entidad, mientras continúan los trámites ante el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones. Una vez que se obtenga la documentación necesaria se convocará a una asamblea extraordinaria para la disolución definitiva. Durante la sesión adelantaron que se llegó a un acuerdo con el intendente Jorge Tenaschuk, que dispuso que la Municipalidad de San José se hará cargo de la distribución del agua a partir del domingo primero de noviembre.
Según trascendió, buena parte de los vecinos de barrio Pindapoy no querían que se llegue a esta instancia, pero, lamentablemente, en la asamblea de renovación de cargos hubo muy pocos socios (asistieron solo 28 de los 222 existentes). Además, de esos 28, solamente dos vecinos se encontraban en condiciones de asumir cargos. Y, si bien se propusieron, se necesitaban ocho personas más para completar la nómina. En días posteriores, algunos socios se ofrecieron para ser parte del nuevo Consejo Administrativo, pero ya se había iniciado el proceso de liquidación. “Ya está en marcha y existen pocas o nulas posibilidades de hacer volver atrás la cuestión. Así que, de esa manera, a partir de la semana que viene, quedará el servicio a cargo de la Municipalidad de San José”, comentaron.
La Cooperativa de Agua Potable del barrio Pindapoy Limitada posee cuatro perforaciones. Una está obstruida, la otra no tiene agua o se tendrá que buscar a mayor profundidad, otra está contaminada (solucionable con una potabilizadora) y la cuarta es pequeña y no da abasto para la cantidad de habitantes que allí residen. Por estos días, la Municipalidad suministra agua potable tres veces al día, aunque nada es suficiente. Algunos pobladores subsisten sin el líquido elemento desde hace dos meses y se deben arreglar con lo que obtienen del pozo de agua domiciliario y con lo obtenido de la lluvia.