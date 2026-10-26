El siniestro ocurrió este lunes 26 de octubre, alrededor de las 9 horas, y no se registraron personas lesionadas.El hecho involucroa un

taxi de marca Fiat Palio, conducido por un hombre de 58 años,que chocó contra un camión Iveco la cual se encontraba estacionado sobre la avenida Monteagudo, entre las calles España y Estado de Israel, en Posadas.





En el lugar intervinieron efectivos de las comisarías Tercera y Cuarta, quienes realizaron cortes preventivos de tránsito debido a la circulación vehicular en el sector, mientras se desarrollaban las tareas correspondientes