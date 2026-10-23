NOTICIAS MISIONES : Cierra un ChangoMás y crece la preocupación por la salida de grandes empresas del NEA
El cierre de una sucursal de ChangoMás volvió a encender la preocupación por el retroceso de grandes cadenas comerciales en el Nordeste argentino. La decisión se suma a la reciente salida de Musimundo de distintas localidades de la región, incluida Misiones, en un escenario marcado por la caída de las ventas y la incertidumbre sobre la continuidad de puestos de trabajo.
La cadena de supermercados dejará de operar este sábado 24 de octubre en Presidencia Roque Sáenz Peña, después de 13 años de actividad en esa ciudad chaqueña. La medida forma parte de una operación que contempla la venta de los activos del establecimiento a un empresario supermercadista local, quien asumirá la continuidad del negocio bajo una nueva administración. Hasta entonces, el comercio seguirá funcionando con su denominación actual.
Uno de los principales interrogantes estaba relacionado con el futuro de los trabajadores. Sin embargo, el comprador aseguró que incorporará a la totalidad de los más de 40 empleados que actualmente integran la planta de personal. Aunque este compromiso permitiría preservar las fuentes laborales, todavía quedan aspectos por definir sobre el funcionamiento del establecimiento y las condiciones de la transición.
El caso de ChangoMás se incorpora a una serie de cierres comerciales que también alcanzaron a Misiones. Musimundo cerró sucursales en Misiones, mientras que la misma cadena dejó de operar en otros puntos de Chaco y Corrientes. En territorio chaqueño, la salida de la firma dejó a 15 trabajadores registrados en una situación de incertidumbre, con reclamos vinculados al pago de indemnizaciones y salarios pendientes.
En Posadas funcionan dos Chango Más, uno ubicado sobre la avenida Tacuarí y otro en inmediaciones de la ex ruta 213. El cierre en Chaco, despierta preocupación en los cientos de trabajadores que dependente de la empresa.
Detrás de estas decisiones aparece un escenario de dificultades para el comercio, atravesado por una fuerte retracción de las ventas a nivel ancional, según describen trabajadores del sector. Algunos empleados aseguran que la disminución de la actividad alcanzó niveles que no habían experimentado anteriormente, una situación que incrementa la preocupación por la estabilidad laboral y el sostenimiento de los establecimientos.
La sucesión de cierres de empresas con presencia nacional plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de la actividad comercial en el NEA. Si bien en el caso de ChangoMás existe un compromiso de continuidad para sus empleados, la salida de marcas reconocidas de ciudades de Chaco, Corrientes y Misiones refleja las dificultades que atraviesa el sector y mantiene la atención sobre posibles nuevas reestructuraciones en la región.
Cierra un ChangoMás en Chaco y crece la preocupación por la salida de grandes empresas del NEA