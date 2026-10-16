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viernes, 16 de octubre de 2026

NOTICIAS MISIONES : 20 Horas de Pesca largan este sábado

La tradicional maratón de pesca se realizará este sábado 17 y domingo 18 de octubre frente a la costanera posadeña. Desde la organización confirmaron que el cronograma se mantiene sin cambios y que Prefectura Naval Argentina realiza las verificaciones de las embarcaciones para agilizar los trámites previos a la largada.




El Club de Pesca y Náutica Pirá Pytá ultima los preparativos para una nueva edición de las 20 Horas de Pesca, que se desarrollará con normalidad pese a la crecida del río Paraná. Desde la organización señalaron que no hay cambios previstos en la programación y que los pescadores que llegaron desde otras provincias ya se encuentran en Posadas con sus embarcaciones.
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