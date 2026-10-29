» » NOTICIAS MISIONES : “La Tigreza” robó una mochila, provocó disturbios en un gimnasio y terminó detenida en Posadas.
jueves, 29 de octubre de 2026

octubre 29, 2026
La mujer también fue señalada por la sustracción de un manojo de llaves de una obra en construcción. Con las características aportadas por los damnificados, los policías la localizaron durante recorridas por la chacra 181.





Efectivos de la Comisaría Decimosexta detuvieron a Macarena Soledad A., luego de una serie de incidentes denunciados en distintos sectores de Posadas, entre ellos la sustracción de una mochila a una mujer que circulaba como acompañante en un automóvil.

El primer hecho fue denunciado por una mujer de 46 años, quien manifestó que, mientras transitaba en una Renault Kangoo por las avenidas Urquiza y San Martín, una desconocida se acercó y le sustrajo su mochila negra.

Posteriormente, una mujer de similares características habría ocasionado disturbios en un gimnasio ubicado en la zona de la avenida Alem y la calle Las Araucarias. Además, trabajadores de una obra en construcción denunciaron la sustracción de un manojo de llaves.

Con la descripción física y de vestimenta aportada, los efectivos realizaron recorridas hasta localizar a la sospechosa en inmediaciones de las calles Los Lapachos y Esperanza, en la chacra 181.

Finalmente, fue trasladada para el examen médico correspondiente y quedó sujeta a las actuaciones policiales por los hechos denunciados.
a la/s octubre 29, 2026
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