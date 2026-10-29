Efectivos de la Comisaría Decimosexta detuvieron a Macarena Soledad A., luego de una serie de incidentes denunciados en distintos sectores de Posadas, entre ellos la sustracción de una mochila a una mujer que circulaba como acompañante en un automóvil.
El primer hecho fue denunciado por una mujer de 46 años, quien manifestó que, mientras transitaba en una Renault Kangoo por las avenidas Urquiza y San Martín, una desconocida se acercó y le sustrajo su mochila negra.
Posteriormente, una mujer de similares características habría ocasionado disturbios en un gimnasio ubicado en la zona de la avenida Alem y la calle Las Araucarias. Además, trabajadores de una obra en construcción denunciaron la sustracción de un manojo de llaves.
Con la descripción física y de vestimenta aportada, los efectivos realizaron recorridas hasta localizar a la sospechosa en inmediaciones de las calles Los Lapachos y Esperanza, en la chacra 181.
Finalmente, fue trasladada para el examen médico correspondiente y quedó sujeta a las actuaciones policiales por los hechos denunciados.