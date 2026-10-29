TRAS UNA PERSECUCIÓN DE LOS TECNICOS Y CON AYUDA DEL PERSONAL POLICIAL POR LA CIUDAD DE POSADAS ----> La Policía recuperó una máquina fusionadora y su equipo de recarga, además de secuestrar la motocicleta utilizada en el ilícito. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Tres delincuentes, identificados como Carlos Gabriel A. (21), José Luis O. (24) y Martín Alberto B. (28), fueron detenidos en las últimas horas por actuar bajo la modalidad motochorro contra técnicos de la empresa Posadas Net fueron. Los implicados fueron localizados poco después del robo en la chacra 189 de Posadas, donde la Policía recuperó una máquina fusionadora de fibra óptica con su equipo de recarga y secuestró la motocicleta de 110 cc utilizada para cometer el ilícito.
El procedimiento se concretó en la mañana del miércoles pasado, cuando las patrullas policiales ubicaron a los tres sospechosos en los pasillos internos de la chacra 189, tras el robo cometido contra el trabajador de la empresa de internet. Los detenidos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigación por la sustracción de equipos utilizados en instalaciones de fibra óptica.
Durante la intervención, los efectivos recuperaron una caja plástica verde que contenía una máquina fusionadora de fibra óptica, marca Optical Fiber, junto con su equipo de recarga. Además, secuestraron una motocicleta Gilera Smash de 110 cc, señalada como el vehículo utilizado para cometer el robo.
Finalmente, tras los exámenes médicos correspondientes, los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Los equipos recuperados y la motocicleta fueron incorporados a las actuaciones judiciales.