El temporal causó anegamientos en viviendas y vehículos, además de destrozos en galpones tabacaleros e invernáculos. Según el relevamiento preliminar del municipio, las pérdidas alcanzan al 100% en tabaco, maíz y cucurbitáceas, mientras que el té registra un 80% de daños y la yerba mate, un 50%..

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La tormenta acompañada por una intensa caída de granizo provocó graves daños en Salto Encantado, donde varias zonas rurales y productivas resultaron afectadas por inundaciones, anegamientos y destrozos en infraestructura.

De acuerdo con el reporte difundido por la Municipalidad, el fenómeno meteorológico impactó tanto en viviendas y vehículos como en instalaciones destinadas a la producción agrícola. Entre los daños registrados se encuentran el colapso y la destrucción de galpones tabacaleros e invernáculos.

El relevamiento del sector productivo advierte un escenario crítico para los agricultores de la zona, con pérdidas totales en varios cultivos y daños importantes en otras producciones.

Pérdidas de hasta el 100% en cultivos

Según los datos preliminares informados por el municipio, los cultivos anuales, entre ellos tabaco, maíz y cucurbitáceas, registran pérdidas del 100%. La misma situación se reportó en los invernáculos afectados por el temporal.

En tanto, el té presenta un 80% de daños, mientras que en las plantaciones de yerba mate las pérdidas estimadas alcanzan el 50%.

Las cifras reflejan el impacto de la tormenta sobre la actividad agrícola local y la preocupación de las familias productoras, que deberán afrontar las consecuencias económicas de los daños ocasionados por el granizo y las intensas precipitaciones.

Las zonas más afectadas

El informe municipal identificó entre los sectores más perjudicados a Cerro Moreno, kilómetro 18, Picada Islas Malvinas, Picada Libertad y kilómetro 22.

Ante esta situación, los equipos de la comuna trabajan en el relevamiento de las áreas afectadas para determinar la magnitud de los daños y avanzar con la asistencia a los vecinos y productores perjudicados.

Desde el municipio agradecieron la colaboración y la paciencia de la comunidad mientras continúan las tareas de evaluación y acompañamiento a las familias afectadas por el fenómeno climático.



