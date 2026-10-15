NOTICIAS MISIONES : Herrera Ahuad propone un sistema libre de cobros ,eliminar o reformular el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en Posadas
Eliminar o reformular el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM)
El diputado nacional planteó revisar el estacionamiento medido, evaluar el impacto del Duty Free y priorizar la seguridad en los barrios posadeños.
El legislador planteó advirtió tres ejes que marcan sus principales inquietudes: la inseguridad, el comercio y el ordenamiento del tránsito. Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), expresó: “Ojalá que los concejales de Posadas le pongan el mismo énfasis que le ponen a la ley de lemas a la verdadera preocupación de los vecinos”.
“Hago llegar propuestas para que sea un sistema ordenador del tránsito y estacionamiento del centro de Posadas y no un castigo a los contribuyentes”, indicó. Asimismo, propuso un sistema Take Away, libre de cobro, eliminando así el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), vigente actualmente.
“Notamos problemas de inseguridad que requieren de infraestructura, recursos y la posibilidad de trabajar desde un presupuesto abarcativo”, precisó sobre el presupuesto.
Bajo esa línea, sostuvo que desde su labor en la Cámara Baja mantiene vigente esta discusión con el objetivo de “garantizar los recursos necesarios”. Según advirtió, la inseguridad es uno de los temas más sensibles en la comunidad posadeña, en los diferentes barrios: “La gente te lo dice todos los días”.
El impacto del Duty Free y la situación del comercio en Posadas
Asimismo, puso en cuestión la llegada del Duty Free a Posadas y cómo podría afectar al comercio. Herrera Ahuad sostuvo que es “fundamental tener un estado de situación del impacto que puede generar”, teniendo en cuenta que se trata de un área comercial libre de la matriz impositiva del municipio. “Puerto Iguazú, por ejemplo, se complementa con la posibilidad, entre comillas, de la venta de un destino turístico”, consideró.
Por otro lado, aseguró el diputado, la preocupación del sector también apunta a las condiciones actuales del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). “Hoy pasa a ser un sistema recaudador que impacta directamente sobre cuestiones que hacen a la oferta que da el comercio”, señaló.
En ese sentido, afirmó que es necesario revisar el funcionamiento del mismo para restaurar su carácter ordenador. “Deberíamos trabajar para suspender, eliminar o buscar una nueva reconfiguración. Es muy complejo sostenerlo, teniendo en cuenta todas las cuestiones que se vienen sumando y que no son para nada alentadoras para el comercio”, concluyó.
El diputado nacional planteó revisar el estacionamiento medido, evaluar el impacto del Duty Free y priorizar la seguridad en los barrios posadeños.
El legislador planteó advirtió tres ejes que marcan sus principales inquietudes: la inseguridad, el comercio y el ordenamiento del tránsito. Desde su cuenta oficial de X (ex Twitter), expresó: “Ojalá que los concejales de Posadas le pongan el mismo énfasis que le ponen a la ley de lemas a la verdadera preocupación de los vecinos”.
“Hago llegar propuestas para que sea un sistema ordenador del tránsito y estacionamiento del centro de Posadas y no un castigo a los contribuyentes”, indicó. Asimismo, propuso un sistema Take Away, libre de cobro, eliminando así el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), vigente actualmente.
“Notamos problemas de inseguridad que requieren de infraestructura, recursos y la posibilidad de trabajar desde un presupuesto abarcativo”, precisó sobre el presupuesto.
Bajo esa línea, sostuvo que desde su labor en la Cámara Baja mantiene vigente esta discusión con el objetivo de “garantizar los recursos necesarios”. Según advirtió, la inseguridad es uno de los temas más sensibles en la comunidad posadeña, en los diferentes barrios: “La gente te lo dice todos los días”.
El impacto del Duty Free y la situación del comercio en Posadas
Asimismo, puso en cuestión la llegada del Duty Free a Posadas y cómo podría afectar al comercio. Herrera Ahuad sostuvo que es “fundamental tener un estado de situación del impacto que puede generar”, teniendo en cuenta que se trata de un área comercial libre de la matriz impositiva del municipio. “Puerto Iguazú, por ejemplo, se complementa con la posibilidad, entre comillas, de la venta de un destino turístico”, consideró.
Por otro lado, aseguró el diputado, la preocupación del sector también apunta a las condiciones actuales del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). “Hoy pasa a ser un sistema recaudador que impacta directamente sobre cuestiones que hacen a la oferta que da el comercio”, señaló.
En ese sentido, afirmó que es necesario revisar el funcionamiento del mismo para restaurar su carácter ordenador. “Deberíamos trabajar para suspender, eliminar o buscar una nueva reconfiguración. Es muy complejo sostenerlo, teniendo en cuenta todas las cuestiones que se vienen sumando y que no son para nada alentadoras para el comercio”, concluyó.
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