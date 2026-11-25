El oficial Piñeiro fue intervenido de urgencia por un coágulo y una lesión ósea en la cabeza. La cirugía terminó el lunes por la noche, sin complicaciones.
El oficial Piñeiro, integrante de la Policía de Misiones, fue operado con éxito luego de sufrir un grave golpe en la cabeza durante un ataque a piedrazos en el barrio Cruz del Sur de Posadas. La intervención quirúrgica concluyó el lunes, pasadas las 21:30, sin complicaciones. Actualmente, el uniformado permanece consciente, estable y con evolución favorable.
Tras su ingreso al centro de salud, los profesionales detectaron un coágulo y una lesión ósea como consecuencia del impacto de una piedra. Por ese motivo, Piñeiro debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia para tratar las lesiones.
El procedimiento finalizó durante la noche del lunes y el último parte médico confirmó una evolución favorable, con el paciente consciente y bajo seguimiento médico.
Tres presuntos involucrados fueron aprehendidos
El ataque ocurrió alrededor de las 18 horas del lunes 23 de noviembre, cuando Piñeiro y el cabo Insaurralde, ambos integrantes de la División Motorizada de Itaembé Guazú, realizaban recorridas de prevención en el barrio Cruz del Sur.
En ese contexto, los dos efectivos recibieron una agresión con piedras. Piñeiro sufrió las heridas de mayor gravedad, mientras que Insaurralde también resultó lesionado, aunque con consecuencias de menor consideración.
Tras el episodio, la Jefatura de Policía dispuso un operativo que permitió la rápida aprehensión de tres presuntos involucrados en la agresión.
Asistencia a los efectivos y sus familias
Además de las medidas operativas e investigativas, la Jefatura dispuso asistencia médica y acompañamiento para los policías heridos y sus familiares. La atención quedó a cargo del Policlínico Policial y de la Dirección de Servicios Sociales.
Mientras continúa la recuperación del oficial Piñeiro, la investigación busca establecer las responsabilidades de quienes participaron del ataque contra los integrantes de la fuerza provincial.
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miércoles, 25 de noviembre de 2026
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