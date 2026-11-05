Según el informe actualizado de la Dirección General de Seguridad, también se registraron 27 árboles caídos sobre rutas y calles, 37 postes y tendidos eléctricos afectados, además de una persona lesionada que permanece bajo observación médica. Hasta el momento, no se reportaron evacuados.
Las localidades afectadas son Panambí, Florentino Ameghino, Ruiz de Montoya, Jardín América, Apóstoles, San Vicente, Posadas, Hipólito Yrigoyen, Campo Grande, Puerto Leoni, Aristóbulo del Valle, Mojón Grande, Leandro N. Alem, San Javier, Alba Posse, Dos de Mayo, El Soberbio, Illia, Corpus Christi, Itacaruaré y Dos Arroyos.
En Panambí, una de las zonas alcanzadas por el fenómeno meteorológico, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el jefe de Policía, comisario general Sandro Alberto Martínez, supervisan las tareas de asistencia a las familias, evaluación de daños y verificación de sectores comprometidos.
Paralelamente, la fuerza provincial mantiene desplegados efectivos de sus 15 Unidades Regionales, que realizan recorridas preventivas, monitoreo de arroyos y controles de circulación, en coordinación con municipios y otros organismos provinciales.
Rutas habilitadas y pasos fronterizos cerrados
En cuanto a la circulación, las rutas nacionales 12 y 14 permanecen habilitadas con tránsito normal en toda la provincia. Sobre la ruta provincial 2, a la altura del puente del arroyo Pindaití, en Alba Posse, se habilitó un paso alternativo para vehículos de hasta 20 toneladas.
Por otra parte, el acceso al Parque Provincial Moconá continúa cerrado debido a la crecida del arroyo Yabotí, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de los principales cursos de agua.
El monitoreo hidrológico registra una altura de 26 metros del río Paraná en Puerto Libertad y 9,04 metros en Santa Ana. En tanto, el río Iguazú alcanza los 26 metros, situación que mantiene inhabilitado el paso fluvial fronterizo.
Sobre el río Uruguay, las mediciones indican 4,20 metros en El Soberbio y 4 metros en San Javier, aunque todos los pasos fronterizos ubicados sobre ese curso de agua permanecen habilitados.
Debido a la crecida del Paraná, continúan cerrados otros cuatro pasos fluviales internacionales: Puerto Rico–Puerto Triunfo, Puerto Maní–Bella Vista, Puerto Leoni y Colonia Oasis–Capitán Meza, estos últimos ubicados en distintos sectores de la costa misionera.
Mientras avanzan los relevamientos para determinar la magnitud de los daños, la Policía mantiene los operativos de prevención y asistencia en las localidades afectadas. Ante situaciones de riesgo o emergencias vinculadas con las condiciones climáticas, permanece disponible la línea 911 durante las 24 horas.