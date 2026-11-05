La Policía de Misiones asistió a más de 250 personas tras el temporal que afectó a distintas localidades de la provincia y dejó, hasta las 7 horas de este jueves, 197 viviendas dañadas, siete establecimientos educativos y 50 instalaciones productivas afectadas, entre fábricas, galpones y otras estructuras. Los operativos de asistencia y relevamiento continúan, principalmente en las zonas urbanas y rurales de Panambí.



