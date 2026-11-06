El siniestro ocurrió alrededor de las 18:40 horas y fue protagonizado por una camioneta Chevrolet Hilux, conducida por Daniel Enrique S., quien viajaba acompañado por Eugenia O., y un Peugeot 207 al mando de Néstor Fabián N., acompañado por María Cristina D. (58).
A raíz del impacto, tres de los ocupantes fueron trasladados en ambulancia al centro asistencial para la evaluación de sus lesiones.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Décima, dependiente de la Unidad Regional X, junto con personal de Policía Científica, que realizó las tareas periciales correspondientes.
Asimismo, se efectuó el ordenamiento del tránsito y personal de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo constató que el Peugeot 207 no contaba con la Verificación Técnica Vehicular vigente, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente.
La Policía continúa con las actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.