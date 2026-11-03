Efectivos de la División Patrulla Motorizada realizaron este martes dos allanamientos simultáneos en distintos sectores de Garupá, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2.
Los procedimientos comenzaron alrededor de las 5.40 y se llevaron adelante en dos puntos de la localidad. Uno de los operativos tuvo lugar en la zona de la colectora Tita Merello y calle Ecuador, mientras que el segundo se desarrolló sobre avenida Corrientes, antes de llegar a avenida Costanera.
Las intervenciones se concretaron a partir de la orden de allanamiento N° 35220703/26, bajo la intervención del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del juez Juan Manuel Monte.
Según el parte de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, los efectivos iniciaron las diligencias de manera simultánea para dar cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad judicial.
Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre el motivo de los allanamientos ni sobre los resultados de los procedimientos.
FUENTE CREDITO EL TERRITORIO
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